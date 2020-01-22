年後轉職看這裡　桃園捷運招募24名新血薪水上看76K

▲桃園捷運農曆年後將招募24名新血。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年後想轉職的朋友，請看這裡！桃捷公司為了讓機捷的維修品質更專業，確保行車安全，將展開2020年度第一次人才招募考試，含運務、維修以及原住民三大類組僅24個職缺，其中副工程師高薪上看76K，想加入桃捷優質大家庭，年後趕緊把握報名機會！

桃捷公司表示，桃園機場捷運通車即將滿3周年，回顧2019年，在全體同仁的努力之下，平均日運量相較2018年成長20%，更在12月31日，突破單日總運量14萬人次的新紀錄。桃園機場捷運不僅系統穩定，營運績效更是蒸蒸日上，桃捷公司已成為社會新鮮人或是轉職首選的優質企業。

桃捷公司為了讓維修品質更專業，確保行車安全，今年度第一次人才招募考試，維修類開出「副工程師、助理工程師」職缺各1名，向國內軌道業有8~12年資深優秀專業人才招手，其中副工程師高薪上看76K。在維修類技術員考試，也持續加考「術科測驗」透過實作測驗進行多樣化評量，歡迎技職體系或專業技術士報考。

此次人才招募考試簡章將於2月3日於官網公告(桃捷公司官網：https://reurl.cc/RdZmKz)，3月21日進行筆試和術科考試，4月1日進行口試，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園捷運沿線(含桃園市、新北市、台北市)。除一年12個月薪資，另有年終獎金、考核獎金、績效獎金，更比照公務人員享優惠房貸福利。

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