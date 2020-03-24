就是抓偷跑的！全台第一在斗南　「防疫手環」會發出離家警報

▲雲林縣斗南鎮公所24日獨步全國，推出離家警報器智慧手環，輕巧精準，只要離開住所20公尺，防疫人員的手機LINE馬上收到訊息，隨時掌握動向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮公所24日獨步全國，推出離家警報器智慧手環，在經濟部工業局協助下，台灣隊防疫追蹤再升級，由台灣智慧時尚公司研發成功的升級版，率先在雲林縣斗南鎮試用，有效防止檢疫者偷跑，外型輕巧時尚，由斗南鎮28位居家者將優先配戴「防疫手環」體驗。

此款最新的防疫手環，是在經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室協助下，雲林縣議員蔡東富穿針引線促成，今天由研發的台灣智慧時尚公司創辦人張育銓，親自召開記者會說明智慧警報手環的功能，指出這款智慧離家警報手環，輕巧精準，只要離開住所20公尺，防疫人員的手機LINE馬上收到訊息，隨時掌握動向。

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台灣智慧時尚公司創辦人張育銓表示，現行的手機監控方式，若受檢疫者接過電話將電話置於家中私自外出，光憑電話的定位訊號，無法實際掌握受檢疫者的位置。且定位訊號的誤差可能會有監控的盲點；並且手機定位訊號難以辨識垂直移動，若受檢疫者在公寓樓層間上下移動串門子，也難以察覺。



張育銓指出，防疫手環的定位是以感應器的水平範圍為準，手環若離開感應設定範圍，就會在連線手機上發出警訊；針對國人可能居住透天厝會上下移動的特性，公司可以在不同樓層多設1個感應器來解決問題。手環表帶為一次性使用，如被強行撕開，撕開的部分會呈透明狀，很容易識別；手環若被剪開取下，靜置10分鐘後，系統也會自動發出警訊。



張育銓說，新款尚智慧離家警報器排除追蹤死角，訊號穩定，防疫人員的手機銀幕隨時會有兩個顏色的信號點，檢疫者如在設定範圍內會一直維持灰色，一直離開警戒區馬上轉為綠點並跟著人跑，隨時可得知受檢者離開的訊息並掌握動向，不必一天到晚打電話追蹤。

經濟部工業局城鄉計畫辦公室專案經理施惠獻表示，此新科技設備是中央與地方政府合作的典範，希望從雲林出發，未來擴及全國，甚至亞洲及全世界，讓台灣隊再次以軟實力證明，國際社會不該讓台灣缺席。

升級版警報手環售價約五千元，智慧時尚公司捐贈五十套給斗南鎮使用，斗南鎮鎮長沈暉勛表示，鎮公所透過縣議員蔡東富聯繫上業者，業者今日捐贈50組手環給斗南鎮公所協助防疫，而斗南居家檢疫人數目前為28人，將配發使用 。

雲林縣衛生局局長曾春美表示，居家檢疫者由中央授權各鄉鎮市公所加嚴管控，防疫手環是合理的控管辦法，請民眾配合。

▲雲林縣斗南鎮公所24日獨步全國，推出離家警報器智慧手環，輕巧精準，只要離開住所20公尺，防疫人員的手機LINE馬上收到訊息，隨時掌握動向。（圖／斗南鎮公所提供）



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