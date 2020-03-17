照顧3歲妹、串蚵殼分擔家計　小五生吳宛蓉獲2020家扶全國自強兒童

▲雲林家扶吳宛蓉同學不畏家庭困境勤奮努力，朝向目標圓自己的夢也希望圓一家的夢，優異表現家扶兒堅毅的精神，蓉獲2020家扶全國自強兒童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心「蚵殼女孩」吳宛蓉獲2020家扶全國自強兒童，11歲的吳宛蓉來自沿海四湖鄉，隔代教養家庭中爺爺奶奶以串蚵殼維生，代表學校108年秋季縣長盃國術比賽獲得優異佳績，雲林家扶委員、雲林縣議員黃凱17日於表揚會場稱讚吳宛蓉文武雙全。

國小五年級吳宛蓉生長在四湖偏鄉沿海，隔代教養家庭89歲年邁吳文火阿公與阿嬤相當欣喜，表揚當場感動落下眼淚，爺爺吳文火表示，宛蓉父親罹患精神疾病與母親長年在北部生活，宛蓉與3歲妹妹都跟在四湖，幫忙不識字的奶奶閱讀、照顧3歲的妹妹，還會協助串蚵殼，協助負擔家計。

請繼續往下閱讀...

雲林家扶自強兒童吳宛蓉對爺爺奶奶致謝，並說，將來希望能當老師圓阿公的夢，報答養育之恩，因父親罹患精神病來不及圓夢當老師，未來想要幫爸爸完成夢想，希望以當一位老師作為人生目標。

縣議員也是雲林家扶委員黃凱表示，吳宛蓉很更難能可貴的展現武術、作文、繪畫、直笛、朗讀等多項長才，榮譽獲選全國自強兒童可真當之無愧，雲林家扶中心準備「馬克筆、素描筆」等繪畫工具禮物贈送。

雲林家扶副主委李萬吉，對吳宛蓉同學勤奮自強事蹟肯定指出，吳宛蓉從不讓祖父母擔心，在108年度秋季縣長杯國術比賽中榮獲國小女子高年級組：「金羅漢少林連環拳第六名」、「羅漢化技第五名」、「功夫扇第三名」， 吳宛蓉不畏家庭困境勤奮努力，朝向目標圓自己的夢也希望圓一家的夢，優異表現家扶兒堅毅的精神。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下



【其他新聞】

►新冠肺炎雲林縣首例確診 境外移入收治負壓病房

►雲林縣公務員禁出國 張麗善：民意代表更應以身作則

►蔬菜產地價格低迷 雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

►加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

►台灣酸菜的故鄉起大火！雲林大埤工廠數十桶酸菜付之一炬