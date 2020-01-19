雲林家扶親子友善農場收割小麥　「心傳愛」慶豐收

▲黃綠結穗的麥田形成一個大愛心，象徵著對所有人的感謝，每個家庭的努力收割而有了完整的愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶親子與心傳愛關懷協會一起在月光下友善農場收割小麥，300位親子家庭體驗麥香、漫步田間的感動。心傳愛關懷協會義工陪伴雲林家扶親子扮演一日小農體驗收割，歡慶年年有餘，豐年饗宴；心傳愛更提供無毒麥子、醬油禮盒及手工奶酪作為每戶家庭的伴手禮，讓家扶家庭收穫滿滿歡喜新春。

隨著一束束的麥子收成，黃綠結穗的麥田形成一個大愛心，象徵著對所有人的感謝，每個家庭的努力收割而有了完整的愛，環環相扣的愛正如心傳愛的理念一般，把愛傳承下去，心傳愛關懷協會以希望增進弱勢兒少生命中不同的生命經驗，提供在課本上學習不到的農作體驗。

心傳愛關懷協會指出，了解農務工作不易與艱辛，每一次收成都是一種恩賜，藉由親子的互動傳達珍惜與感謝，是心傳愛舉辦農事體驗的初衷。月光下農場主人表示，過去麥寮曾經是一個盛產麥子的地方，期待大家的努力與接觸，讓大家能重新認識麥寮這個地方，推廣無毒的麥子農耕，感受麥子的價值與意義。」

心傳愛的義工帶領雲林家扶的大小農夫，一把把收割麥子，結穗的麥子散發出獨特的香味，沉醉於麥香裡，享豐收慶豐年，麥子結穗陪好過年。六年級的小昊表示：「自己住在市區，只有在電視上看過麥田，也未有下田的經驗，新奇也有點累，體會到農夫的辛苦，每次播種到收成都需要花很多時間跟心力，我們更應該好好珍惜。」

雲林家扶主任廖志文說，感謝心傳愛與月光下農場，提供給孩子們最好的體驗機會，學會珍惜得來不易的食物，也牽起與自己的家鄉的連結，將這份收穫滿載而歸。親子體驗收割的過程，讓孩子能夠在科技進步的年代也能夠記憶起源於土地的根，讓珍惜與滿足深植於孩子心中。

▲心傳愛的義工帶領雲林家扶的大小農夫，一把把收割麥子，結穗的麥子散發出獨特的香味，沉醉於麥香裡，享豐收慶豐年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►「時間對我們來說完全沒用！」

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