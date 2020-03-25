58.2％高雄市民想換市長　陳致中酸：難怪藍營想延期開議



▲高雄市議員陳致中。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者蘇晏男／綜合報導



新冠肺炎衝擊台灣社會的同時，罷韓行動依然如火如荼進行。高雄市議員陳致中24日引述《新台灣國策智庫》最新民調指出，有59.1％高雄市民不滿高雄市長韓國瑜的施政表現、57.5％高雄市民支持罷免韓國瑜、58.2％高雄市民支持要換市長等；對此他就直酸，難怪國民黨要讓議會開議延期，或許是希望能助韓閃避質詢，以免失言、出包，讓情勢雪上加霜。

根據陳致中在臉書引述的民調內容顯示，59.1％高雄市民不滿韓國瑜的施政表現、56.8％高雄市民不支持韓做完任期、58.2％高雄市民支持要換市長、57％贊成韓國瑜主動辭職下台、57.5％支持罷免韓國瑜、59.5％將在罷韓投票投下贊成票、69.7％表示罷免投票日會去投票，及假設疫情嚴重仍有56％市民會去投票。

民調也顯示，2018年投韓國瑜的人，有28％感到後悔；以1至10分評價韓的政見達成率，結果韓國瑜只拿到平均3.5分，其中有近3成的民眾路甚至打了0分。

陳致中對此表示，「韓市長的前方確有重大緊急危難，難怪國民黨想要讓議會開議延期，或許希望助韓閃避議會監督質詢，以免韓市長失言、出包，情勢雪上加霜，就像上個會期用準時下班、搞抽籤質詢的招式」。他奉勸韓國瑜，男子漢應要正面應戰、直球對決，躲在保護傘底下只會讓高雄市民更火大，反而適得其反。



該民調調查對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾，調查時間自今年3月19日至3月20日，時段落在晚上6時30分至晚上10時，調查方式上採用市話調查，以分層比例隨機抽樣進行，共完成1,087份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；此外在樣本代表性分析上，是依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。



▲陳致中臉書發文。（圖／翻攝陳致中臉書）



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