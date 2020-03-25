親民黨籲家長做好防疫：祝確診幼童早日遠離痛痛

▲親民黨臉書發文。（圖／翻攝親民黨臉書）



記者蘇晏男／台北報導



台灣新冠肺炎確診數每日增加，大多數病患為境外移入，而近日中央流行疫情指揮中心更指出有4歲男童及5歲女童染病。對此親民黨25日在臉書提醒，若家長有旅遊史或接觸史，請少跟孩童接觸，「祝福小朋友能早日康復，遠離痛痛」。

「非常時期，提醒家長們如有旅遊史或接觸史，請少與孩子親密接觸喔！」親民黨表示，近日確診的兩名孩童染病原因，都是跟隨親人從國外返台。該黨說，「由於是幼童確診，該怎麼採檢？吃藥？不免讓指揮中心有點頭痛。」

親民黨也引用台大台大感染科醫師的話表示「兒童感染的風險跟成年人是一樣的；通常小朋友感染偏輕症，一疏忽又到幼兒園上課，就有可能演變群聚感染」。

親民黨提醒家長，回家後要勤洗手、消毒家裡，如有旅遊史或接觸史請少跟孩子有親密接觸；另外年輕朋友也別因為身強體健而心存僥倖，出入公共場所要確實做好防疫。

親民黨還表示，「祝福小朋友能早日康復，遠離痛痛」及「保護我們的下一代，幼兒健康勿忽視」。

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