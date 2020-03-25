台灣防疫升級！中央地方出動3030人…每天衝全台「民生熱點」消毒

▲全國消毒大隊參與人數達3030人。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續，居家隔離及檢疫人數不停增加，環保署今（25日）宣布與22個縣市環保局正式成立防疫消毒大隊，合力防疫，就民眾出入頻繁的戶外公共場所環境加強消毒工作。

環署說明重點區域包括，交通場站（捷運、火車、公車及計程車招呼站）、大型營業場所（百貨賣場、電影院、健身房等)、人潮聚集民生熱點（超市、市場及商圈等）、學校及民眾洽公機關等場所周邊環境。環署表示，各環保局均重視本次防疫消毒工作，除提升督導層級，也將每日回報消毒成果，以確保民眾安全；統計全國消毒大隊參與人數達3030人，投入相關消毒機具1060台、消毒車輛342輛。

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▲環署結合地方政府成立防疫消毒大隊。（圖／環保署提供）



環署呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入本次防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸之表面（如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面；此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把）應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次（如果顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率）。

環署指出，中央流行疫情指揮中心已經訂有大眾運輸、大型營業場所、社區管理維護等因應指引，也請各場所管理單位能夠參考落實。

