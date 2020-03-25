立院要求官員採梅花座　10大情報首長排排坐、秘密會議「門窗緊閉」

▲國安局長邱國正、海巡署長陳國恩等情報首長列席備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情漸趨險峻，立法院日前已祭出防疫措施，要求各部會精簡出席人員外，也安排所有人採「梅花座」，更要大家都必須簽到、簽退，確實掌握會議中人員名單。國安局長邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，包括邱國正在內的10大情報首長首度聚集在會議室內開會，在秘密會議期間更將所有門窗關閉。

面對新冠肺炎疫情，立法院日前祭出防疫措施，除了要求所以立委、列席官員，以及採訪記者，都必須採「梅花座」外，更要求所有人員進出都要簽到、簽退，明確掌握進入人員名單。在會場的安排上，委員會也將所有窗戶打開，以利通風，座位也用紅龍線做區隔，將立委、官員與媒體隔離，同時也請所有列席的部會官員都要大幅精簡，降低群聚的風險。

▲海巡署長陳國恩、國安局長邱國正備詢。（圖／記者林敬旻攝）



邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。包括國安局長邱國正、國防部憲兵指揮部指揮官黃金財、國防部軍事情報局長羅德民、國防部電訊發展室主任郭先琛、國防部政治作戰局長簡士偉、國防部參謀本部資通電軍指揮部指揮官馬英漢、國防部軍事安全總隊總隊長洪聖輝、海巡署長陳國恩、移民署長邱豐光、調查局長呂文忠等10位情報首長齊聚一堂。

儘管立法院要求列席官員須採「梅花座」，但所有情報首長仍未保持距離，口罩也時而戴上、時而拿下，會議一開始舉行秘密會議時，更一度清場將所有門窗關閉，若發生群聚感染後果恐不堪設想。

▲國安局長邱國正、海巡署長陳國恩等情報首長列席備詢。（圖／記者林敬旻攝）



依據現行《國家情報工作法》規定，情報機關包含國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總、海洋委員會海巡署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局，於其主管之有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。本日會議除警政署長陳家欽未出席外，總計有10大情報首長齊聚一堂。

首次列席備詢的馬英漢會前受訪時表示，今天到立法院來接受立委質詢，主要是因為立法院決議相關首長都要列席，至於情報相關業務內容整合，則是由情報機關的國安局統合，但資電軍不管是工作範疇或是相關權利義務，都會遵守相關規定。

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