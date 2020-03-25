蔡英文要求限期解密政治檔案　國安局長邱國正：工作已如期完成

▲國安局長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文今年出席228事件中樞紀念儀式致詞時，指示促轉會針對林宅血案、陳文成命案等政治檔案，要以「最大開放、最小限制」的原則，開放給社會大眾閱覽及應用，而國安局也需配合對促轉會徵集、選定的政治檔案，在1個月內解密。對此，國安局長邱國正25日表示，工作已經如期完成，政治檔案共118案、407卷，已於19日全數移轉檔案局。

邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。

邱國正表示，政治檔案解密的工作已經如期完成，自己也已跟檔案局長碰過面，該移交的檔案都已經移交。邱國正指出，政治檔案共118案、407卷，已於19日全數移轉檔案局，自己則是在20日與檔案局長碰面，實際工作仍會繼續推動，後續會如期完成。

在林宅血案檔案的部分，邱國正表示，已經幾乎完全解密，但有關情工人員、情報來源、情報管道與涉及國家安全、國際合作的方面，國安局都已經取得諒解，「他要看我讓他看，但我建議不宜對外貿然公布」。

此外，針對新冠肺炎疫情持續升溫，邱國正也說，特勤人員會實施異地辦公，國安局內也已做好應處，目前都在掌控當中。

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