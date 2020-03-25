「口罩2.0」第2波預購開跑！蔡英文暖PO時間一覽表…最快4／2能拿到





▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

「口罩實名制2.0」首波運作順利，有超過117 萬人預購，預計將於26日取貨。中央疫情指揮中心提及25日將進行第二波預購，總統蔡英文也在臉書上向民眾宣導網購時間、方式等，強調「只要我們團結在一起，一定可以度過難關！」

「大家早安，口罩實名制2.0第二輪預購今天開始！」蔡英文25日在臉書上提醒民眾，「口罩實名制2.0」25日起開始進行第二波線上預購，將預購4月2日至4月8日當週份口罩，讓有需要口罩的朋友，可以透過網路預購，直接在超商取貨。

蔡英文感謝台灣「口罩國家隊」成員日以繼夜的努力，她強調，「只要我們團結在一起，一定可以度過難關！」

蔡英文也提及「口罩實名制2.0」第二波線上預購的時間和繳款等資訊，預購時間為3月25日上午8時至3月27日晚上8時，與第一波線上預購方法相同，可用健保卡／自然人憑證從電腦或手機「健保快易通」APP預購，成功預購者得在3月28日上午8時至3月30日晚上8時內完成付款，最快4月2日可拿到口罩。

「口罩實名制2.0」第二波線上預購資訊：

●預購期間皆可登記，不用搶快，不是先登記先贏。

預購時間：3月25日（三）上午8時～3月27日（五）晚上8時。

預購方式：可使用健保卡／自然人憑證從電腦、或使用手機健保快易通APP預購。

繳款時間：成功預購者，3月28日（六）上午8時～3月30日（一）晚上8時內，以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

取貨序號發送時間：3月31日（二）～4月1日（三）以簡訊發送。

取貨時間：4月2日（四）～4月8日（三），持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），至超商櫃台領取口罩。

▼總統蔡英文提醒，「口罩實名制2.0」25日起開始進行第二波線上預購。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）