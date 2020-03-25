新冠肺炎疫情延燒　國安特勤：蔡英文一天量測2次體溫

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，特勤中心副指揮官周廣齊中將25日表示，總統蔡英文一天量測體溫2次，由身旁24小時待命的隨行醫官執行。此外，總統府、總統官邸相關進出人員都必須量測體溫、酒精消毒。

國安局長邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢，民進黨立委羅致政質詢時關切總統府相關防疫作為。

周廣齊表示，蔡英文目前一天量測體溫2次，由身旁24小時待命的隨行醫官執行，總統府、總統官邸相關進出人員都必須量測體溫、酒精消毒。周廣齊說，總統府內相關防疫作為主要由總統府第三局負責，戶外場所維安都會要求相關人士戴上口罩。

此外，羅致政也問，針對過去的維安課程是否有納入防疫，邱國正則表示，過去確實沒有，但目前已在補強當中，周廣齊也說，總統若遭遇核生化等攻擊，目前都有相關作業程序因應。

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