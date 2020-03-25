馬英九辦公室：撤銷註記黑名單　讓滯留湖北國人返台

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

第二批自武漢包機返台的361名國人25日解除隔離，無人感染新冠肺炎，大陸當地的疫情也趨於減緩，外界關心政府何時確定第三批包機返台的時機。對此，前總統馬英九辦公室呼籲，應該撤銷「黑名單」，讓滯留湖北國人可以自行搭機返國。

馬前總統辦公室表示，隨著全球疫情益發嚴峻，歐美成為台灣境外移入病例的大宗，政府發布禁令禁止外國人來台，但海外國人與領有居留證的外籍人士仍可回台，唯獨滯留湖北的國人受到限制，因為被移民署註記身分名列「黑名單」，無法從北京、上海、成都、廈門等地搭乘兩岸定期航班返台。

馬前總統辦公室指出，政府應儘速擬定第三次的包機計畫；若還是無法促成第三次包機，就該立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們能與在海外其他地方的國人一樣，可以自行搭機返國，不應有差別待遇。請蘇貞昌能有多一點同理心，不要再讓無辜的國人因政治考量而受苦，讓他們能夠儘快回國，才應是政府的最重要考量。

馬前總統辦公室表示，政府以身分註記的方式限制國人回國，違反憲法第十條所保障居住遷徙自由的基本人權，所引為依據的《防治紓困條例》第七條，缺乏具體明確的法律授權，各界也有違憲顧慮，呼籲政府應趕快修法，補足空白授權漏洞，以避免違憲及侵害人權。

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