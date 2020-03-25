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仍需特別關注！「武漢返台」採包機為主　陳時中：解封跟解註記是兩回事

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢返台的人仍會註記身分。與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

今（25日）新增19例境外移入確診，累計235例。目前湖北已經解封城，武漢4月8日也會解封，不少國人擔心對台灣防疫是否會產生影響？中央流行疫情指揮中心回應，位在武漢的台人原則上採「包機回台」為主，但也不排除定點定時的航班，回來台灣後一律要進行集中檢疫，把風險框在一定範圍內。

指揮官陳時中表示，雖然湖北方面已經解除封城，但也不代表完全解禁，只是放寬行動規定，還是會對於人民點對點的移動進行追蹤，為了謹慎起見，台灣在武漢返台的國人身分上「仍有註記必要」。

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▲▼0325中央流行疫情指揮中心。（圖／攝影中心記者攝）

▲武漢返台的人同樣要集中檢疫。（圖／攝影中心記者攝）

陳時中強調，當初是因為武漢封城，所以國人回不來，並非台灣方面拒絕他們回來，封城該地區存在高風險，所以指揮中心判斷為有註記必要性，不過，「解封跟解註記是兩回事」，解封代表人們可以移動，但不代表健康狀況完全沒疑慮，所以相關單位還是會持續關注，「註記並非不平等待遇，而是有多關心的必要」，此外，回台同樣會進行集中檢疫，「集中檢疫是為了風險管控，並非懲罰任何人。」

指揮中心也調查了大眾對集中檢疫所的意見，滿意度高達94.8%，近日來也收到數十封感謝信，其中有人建議多配備打掃工具、給小孩看的童書等等，最多人反映的就是隔音問題，與電視台頻道過少，但大致上都還是收到正向回饋。

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