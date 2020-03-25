案232是長榮空服員？足跡曝光「3/8到3/11飛美國、3/15飛印尼」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

生活中心／台北報導

新冠肺炎擴散，交通部次長王國材今日證實，已知華航有2名貨機機師確診。立委邱顯智今日爆料，長榮航空有空服員確診。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不會公佈哪一個案例是航空人員，笑稱「你問我我也不會跟你講」。

據傳長榮空服員個案編號為案207，該案本國籍20多歲女性，3/6-3/20因工作關係赴美國，3/16發病、3/20通報，並於3/24確診。其症狀包含頭脹、鼻涕倒流、嗅覺及味覺喪失。

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另外案232本國籍女性，20多歲，旅遊史3/8到3/11美國，3/15印尼。3/22發病，3/24通報，3/25確診。外傳也是航空人員。該案有發燒、喉嚨痛、全身倦怠、肌肉及關節痠痛，自行就醫確診。

立委邱顯智今日爆料長榮航空空服員確診，另外交通部次長王國材也證實，華航2名機師確診。桃園市空服員職業工會指出，昨日有若干長榮空服員收到因組員確診需隔離的公司簡訊，工會向長榮航空公司求證，公司表示有收到組員疑似確診的通報。

由於航空業人員與旅客接觸機會大，外界都十分擔心，也有人在猜測哪一個案例是航空人員。對此，指揮中心不願證實，陳時中面對記者提問表示，「你也知道，你問我我也不會跟你講，但大家確實都有興趣」。

陳時中表示，與確診者有直接相關者一定會接到通知，內部管理則是需要加強自主健康管理或行政措施，讓大家更安心，會請交通部協助航空業者協商處理程序，這僅是讓大家安心的部分。他強調，大家真的可以放心，沒被通知到都是很安全的。

長榮航空表示，針對個案不能做任何評論，一切由疫情指揮中心對外回應。