　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

身心障礙朋友防疫期間　黃偉哲呼籲善用E化社福服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲隨著新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲隨著新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著新冠炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指出，市府絕對全力為民眾的健康安全把關，也要求台南防疫必須無死角，他呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。

▲隨著新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市社會局身心障礙福利科表示，有許多民眾到市府詢問身心障礙證明申辦進度，社會局提醒民眾不用親自跑一趟，只要上衛生福利部社會及家庭署網站「身心障礙服務入口網」中的「身心障礙證明申辦進度查詢」（https://dpws.sfaa.gov.tw/hdcp-apply-status.jsp），再輸入申請人身分證字號及出生日期，就可即時取得民眾之身心障礙者鑑定申請案件的「案件申請（案件送件）」、「醫療鑑定（資料建檔完成）」、「鑑定審查（案件核准）（台南市衛生局）」及「核發證明（核發證明） (台南市社會局)」等動態資訊，就可掌握最新案件進度流程進度，快速又便捷。

▲隨著新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外針對輔具資源的提供，台南市在東區及官田區、佳里區各設有輔具資源中心，在新營區、白河區、玉井區、善化區、東山區亦設有輔具服務據點，提供專業的諮詢、評估、申請政府費用補助等服務。符合政府輔具費用補助資格的民眾，在提出補助申請後，隨時可在「輔具資源入口網」（https://newrepat.sfaa.gov.tw/home/icf-list）查詢申請進度，並在收到市府核定函後，即可購買輔具和取得輔具補助金。整個申請流程，由南市輔具資源中心提供單一窗口和全程服務。有關各輔具資源服務中心相關資訊，可上社會局網站（https://sab.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=21383&s=4378390）查詢。

隨著新冠肺炎疫情愈加嚴峻，黃偉哲市長也呼籲身心障礙朋友，近期應多注意防疫措施，留意自身健康之維護。社會局也提醒身心障礙朋友們，若有相關社會福利申辦問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
華航2機師確診！交通部查漏洞：要了解他們在外站行為
桃園2國中生沖繩返台入住　社區主委公布「X號X樓居家檢疫」！
韓國得來速採檢一天海撈逾萬人　台灣不跟進原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫無漏洞治安零死角！　白河警強力清山掃蕩治安

嘉義縣全數乳牛結核病檢驗合格　生鮮乳品品質有保障

台東縣「未來人才培育」計畫！舉辦創新教育課程說明會：培養需要人才

有機農業六星加值計畫　助南迴4鄉永續發展

嘉義市政府宣布洽公實名制　清明連假納骨塔禁止入內祭拜

身心障礙朋友防疫期間　黃偉哲呼籲善用E化社福服務

植樹月受新冠衝擊！花蓮今年縮小規模　贈苗募得1萬7千張發票

防疫無國界治安無漏洞　安南警加強移工聚集場所查察檢疫趴趴走

花蓮「黑金」打出知名度！上海貿易公司商談打造精品咖啡品牌

小農能做大事讓地球回春！花蓮結合社群力量提升有機小農市場

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

防疫無漏洞治安零死角！　白河警強力清山掃蕩治安

嘉義縣全數乳牛結核病檢驗合格　生鮮乳品品質有保障

台東縣「未來人才培育」計畫！舉辦創新教育課程說明會：培養需要人才

有機農業六星加值計畫　助南迴4鄉永續發展

嘉義市政府宣布洽公實名制　清明連假納骨塔禁止入內祭拜

身心障礙朋友防疫期間　黃偉哲呼籲善用E化社福服務

植樹月受新冠衝擊！花蓮今年縮小規模　贈苗募得1萬7千張發票

防疫無國界治安無漏洞　安南警加強移工聚集場所查察檢疫趴趴走

花蓮「黑金」打出知名度！上海貿易公司商談打造精品咖啡品牌

小農能做大事讓地球回春！花蓮結合社群力量提升有機小農市場

剛果宣布「鎖國」進入緊急狀態　總統禁止客機出入首都

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

「口罩2.0」第2波預購開跑！蔡英文暖PO時間一覽表…最快4／2能拿到

防群聚感染！紐約市長宣布：準備釋放300名「非暴力」囚犯

馬辦：政府應撤銷黑名單　讓滯留湖北國人返台

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

捐4500個口罩給中國…豐川市長後悔了：能否還回來？無錫火速「10倍返還」

「第一節車廂先下車」網控台鐵黑錢　林佳龍神回覆：麥擱問啊

BMW汎德預告「2系列Gran Coupe」4月上市　306匹M235i自258萬起

防疫無漏洞治安零死角！　白河警強力清山掃蕩治安

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

嚴查居家隔離、檢疫趴趴走

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

買口罩增感染　陳杰提月領12片

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

花蓮抗疫超前部署　27日起禁止探視住宿機構

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

新建公立華德福實驗學校在竹市

「黑金」打出知名度 花蓮與陸商打造精品咖啡

前員工假投資真詐騙南警及時阻詐！

疫情影響流浪貓狗認養　桃議員提良方

更多熱門

相關新聞

安南警加強移工聚集場所查察檢疫趴趴走

安南警加強移工聚集場所查察檢疫趴趴走

台南市警三分局鑑於轄內居住活動之外籍移工人數眾多，於3月24日晚間針對轄內移工聚集活動之KTV、小吃部等治安重點規劃執行臨檢，除對現場人員實施檢查外，並進行多語防疫宣導，以防堵任何可能存在的防疫缺口。

陳其邁提醒「口罩實名制2.0」25日8時再預購：下週就可以拿到！

陳其邁提醒「口罩實名制2.0」25日8時再預購：下週就可以拿到！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

陸委會回國台辦：一中原則非好藥方

陸委會回國台辦：一中原則非好藥方

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

關鍵字：

身心障礙防疫黃偉哲E化社福服務

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台是否封城　陳時中：準備已就位

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

劉真「政大校花傳奇」曝光！

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面