身心障礙朋友防疫期間　黃偉哲呼籲善用E化社福服務

▲隨著新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著新冠炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指出，市府絕對全力為民眾的健康安全把關，也要求台南防疫必須無死角，他呼籲民眾可多利用政府提供的各種線上查詢系統服務，盡量減少到人群聚集的場所，以避免群聚感染。

台南市社會局身心障礙福利科表示，有許多民眾到市府詢問身心障礙證明申辦進度，社會局提醒民眾不用親自跑一趟，只要上衛生福利部社會及家庭署網站「身心障礙服務入口網」中的「身心障礙證明申辦進度查詢」（https://dpws.sfaa.gov.tw/hdcp-apply-status.jsp），再輸入申請人身分證字號及出生日期，就可即時取得民眾之身心障礙者鑑定申請案件的「案件申請（案件送件）」、「醫療鑑定（資料建檔完成）」、「鑑定審查（案件核准）（台南市衛生局）」及「核發證明（核發證明） (台南市社會局)」等動態資訊，就可掌握最新案件進度流程進度，快速又便捷。

另外針對輔具資源的提供，台南市在東區及官田區、佳里區各設有輔具資源中心，在新營區、白河區、玉井區、善化區、東山區亦設有輔具服務據點，提供專業的諮詢、評估、申請政府費用補助等服務。符合政府輔具費用補助資格的民眾，在提出補助申請後，隨時可在「輔具資源入口網」（https://newrepat.sfaa.gov.tw/home/icf-list）查詢申請進度，並在收到市府核定函後，即可購買輔具和取得輔具補助金。整個申請流程，由南市輔具資源中心提供單一窗口和全程服務。有關各輔具資源服務中心相關資訊，可上社會局網站（https://sab.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=21383&s=4378390）查詢。

隨著新冠肺炎疫情愈加嚴峻，黃偉哲市長也呼籲身心障礙朋友，近期應多注意防疫措施，留意自身健康之維護。社會局也提醒身心障礙朋友們，若有相關社會福利申辦問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978。

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