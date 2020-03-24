陳其邁提醒「口罩實名制2.0」25日8時再預購：下週就可以拿到！





▲陳其邁提醒口罩實名制2.0第二輪開放預購。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0第二輪25日開放預購！行政院副院長陳其邁24日晚間透過臉書提醒民眾，預購又要開始了，這次更縮短大家拿到口罩的時間，「這週預購、下週就可以拿到」。

陳其邁透過臉書趣味「開唱」，「想見你，心太急，線上預購的人群裡，多希望，下一秒就拿到你。」他提醒大家，明天起口罩實名制2.0第二輪開始預購，規則和上次一樣，但縮短了大家可以拿到口罩的時間，這週預購、下週就可以拿到。

陳其邁說明，預購時間為25日星期三上午8時至27日星期五晚上8時；預購方式可使用健保卡或自然人憑證，從電腦或使用手機健保快易通APP預購；成功預購者，要在28日星期六上午8時到30日星期一晚上8時內，以ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

至於取貨序號發送時間為31日星期二至4月1日星期三，以簡訊發送；取貨時間為4月2日星期四至4月8日星期三，持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），到指定取貨超商的Kiosk服務機台（ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單，即可至超商櫃台領取口罩。