國台辦反對「台美防疫合作」　陸委會回：一中原則不是好藥方

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

近日全球疫情蔓延，但兩岸政治角力仍不停歇！對於國台辦不滿台美合作防疫，指我行政院長蘇貞昌對大陸抗疫的評論是「蘇氏謊言」，陸委會24日晚間反批，「一中原則」也不是健康安全的藥方，直指中共在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會表示，台灣不屬於中華人民共和國，世界上沒有中方所謂的「中國台灣地區」，北京當局沒有認清中華民國存在的事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

▲外交部與AIT發表的台美防疫合作聯合聲明。（圖／外交部提供）

陸委會強調，台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。

陸委會直指，中共除了罔顧台灣2300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，我們表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。





▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

大陸國台辦今晚罕見兩度發文，由發言人朱鳳蓮對台美合作防疫，以及蘇貞昌說「中國大陸如果不隱瞞疫情，早一點警告全世界，也不會這麼嚴重。」的言論先後做出表述，以致陸委會隨即發聲明回應，強調我方立場。

對於台美合作防疫，朱鳳蓮表示，此舉是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到挾洋自重，和大陸搞對抗的錯誤道路上。她還說，台灣和美國的關係必須在一個中國原則下處理，我們堅決反對台美之間任何形式的官方往來。

同時，朱鳳蓮認為，蘇貞昌是再次散步謊言，造謠大陸隱瞞疫情，因為大陸一開始就和台灣通報疫情訊息，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，截至3月24日已通報101次。

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