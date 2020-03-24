　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦反對「台美防疫合作」　陸委會回：一中原則不是好藥方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

近日全球疫情蔓延，但兩岸政治角力仍不停歇！對於國台辦不滿台美合作防疫，指我行政院長蘇貞昌對大陸抗疫的評論是「蘇氏謊言」，陸委會24日晚間反批，「一中原則」也不是健康安全的藥方，直指中共在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會表示，台灣不屬於中華人民共和國，世界上沒有中方所謂的「中國台灣地區」，北京當局沒有認清中華民國存在的事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

▲▼外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

▲外交部與AIT發表的台美防疫合作聯合聲明。（圖／外交部提供）

陸委會強調，台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。

陸委會直指，中共除了罔顧台灣2300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，我們表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

大陸國台辦今晚罕見兩度發文，由發言人朱鳳蓮對台美合作防疫，以及蘇貞昌說「中國大陸如果不隱瞞疫情，早一點警告全世界，也不會這麼嚴重。」的言論先後做出表述，以致陸委會隨即發聲明回應，強調我方立場。

對於台美合作防疫，朱鳳蓮表示，此舉是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到挾洋自重，和大陸搞對抗的錯誤道路上。她還說，台灣和美國的關係必須在一個中國原則下處理，我們堅決反對台美之間任何形式的官方往來。

同時，朱鳳蓮認為，蘇貞昌是再次散步謊言，造謠大陸隱瞞疫情，因為大陸一開始就和台灣通報疫情訊息，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，截至3月24日已通報101次。

►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
車後傳來尖叫聲！莫三比克一卡車貨櫃「藏64遺體」
快訊／道瓊開盤飆漲1100點！　美股三大指爆升5％漲起來
女護士肢解已婚男醫…「剁成幾百塊」再煮熟！隔天照常上班
上妝總是卡粉？日本「隱藏版BB霜」遮紋超威猛
秘魯60台人「想繼續玩」被罵　領隊：軍隊持槍上街了，怎可能！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會：大陸隱匿疫情說法屬實　國台辦勿以謾罵造兩岸緊張

湖北省3機場明起復航！武漢天河機場預計等到4月8日後

國台辦反對「台美防疫合作」　陸委會回：一中原則不是好藥方

「台美防疫合作聯合聲明」上路　朱鳳蓮：民進黨政府以疫謀獨

泰國返回「拒絕隔離」！女大鬧機場...怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

蘇貞昌稱「陸方不該隱匿疫情」　朱鳳蓮：製造謊言煽動仇恨

相較SARS、流感！陸專家揭新冠病毒「3大特點」：傳染性更強

蓬佩奧又講「武漢病毒」　耿爽：甩鍋別國「無助美國戰勝疫情」

湖北男隔離期被裁員！他嘆：才剛回來...公司理由惹眾怒

蝙蝠闖入民宅將狗咬死？　消防員防護衣包緊緊出動

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

陸委會：大陸隱匿疫情說法屬實　國台辦勿以謾罵造兩岸緊張

湖北省3機場明起復航！武漢天河機場預計等到4月8日後

國台辦反對「台美防疫合作」　陸委會回：一中原則不是好藥方

「台美防疫合作聯合聲明」上路　朱鳳蓮：民進黨政府以疫謀獨

泰國返回「拒絕隔離」！女大鬧機場...怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

蘇貞昌稱「陸方不該隱匿疫情」　朱鳳蓮：製造謊言煽動仇恨

相較SARS、流感！陸專家揭新冠病毒「3大特點」：傳染性更強

蓬佩奧又講「武漢病毒」　耿爽：甩鍋別國「無助美國戰勝疫情」

湖北男隔離期被裁員！他嘆：才剛回來...公司理由惹眾怒

蝙蝠闖入民宅將狗咬死？　消防員防護衣包緊緊出動

台灣境外移入確診飆升　林杰樑粉專曝10防感染妙招：善用辛香料

全球獨家！添好運推出冷凍冷藏港點　4/15前預購滿千送300元

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」：選擇錯誤付出代價　醫生怒反擊了！

陸委會：大陸隱匿疫情說法屬實　國台辦勿以謾罵造兩岸緊張

中職／悍將熱身賽超越兄弟拿第1　洪總讚蔣智賢積極跑壘

阿Ben狂鏟18公斤重組男團...「全員歲數超過250」比拼小鮮肉！

湖北省3機場明起復航！武漢天河機場預計等到4月8日後

幸福案例／綠意盎然的百變小空間

東奧聖火接力取消仍會留在日本　IOC主席：這是戰勝新冠肺炎證明

日職／東京奧運2021才開打　日本監督稻葉篤紀合約延長

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

陸女大鬧機場！嗆防疫員「我要告你」

武漢4月8日解除封城！湖北明恢復對外交通

陸專家：新冠病毒排毒時間比SARS、流感更長

泰國返回「拒絕隔離」！女怒嗆防疫人員：我要告你　官方回應了

陸解剖29例新冠病亡患者：免疫系統受損

他客運上「急速病亡」…官方：另一種致命傳染病

習近平一晚與「3國領導人」通話

來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」

單親媽綁女兒墜江亡！前夫揭內幕

陸委會：不許中國大陸藉輸入產品對台統戰

1.5萬滯英小留學生急返家　陸網友：自己包機去照顧孩子！

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

更多熱門

相關新聞

陸委會：國台辦勿謾罵造兩岸緊張

陸委會：國台辦勿謾罵造兩岸緊張

行政院長蘇貞昌今天表示，「中國大陸隱瞞疫情」，引發國台辦強烈不滿，對此我陸委會晚間再發聲明強調，蘇院長所言乃事實真相，國台辦若以謾罵製造兩岸緊張關係，只會引起台灣人民更強烈的反感。

湖北省3機場明起復航！

湖北省3機場明起復航！

東奧聖火仍留日本　IOC主席：戰勝肺炎證明

東奧聖火仍留日本　IOC主席：戰勝肺炎證明

北市防疫包超陽春只送口罩　議員批柯文哲動作慢

北市防疫包超陽春只送口罩　議員批柯文哲動作慢

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

關鍵字：

新冠肺炎中國台灣美國防疫疫情國台辦陸委會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真健保沒給付　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

年輕女護士肢解烹屍已婚男醫生！

大學生返台居檢開轟趴　囂張下場讓同棟住戶傻眼！

辛龍淚認不好過！哽咽曝「家產曾被查封」

獨／劉真靈堂高等級規格曝光！　辛龍「堅持給愛妻最好的」

陳時中：教育部需研擬大規模視訊教學

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面