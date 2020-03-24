最新民調施政滿意度再創新高　83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

▲台南市政府指出，根據最新民調顯示，台南市長黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，有超過84％民眾表示滿意，對上任1年多來的整體施政表現，也有高達83％民眾表示肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



台南市政府指出，根據24日最新1份民調顯示，台南市長黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，有超過84％民眾表示滿意，對黃偉哲上任1年多來的整體施政表現，也有高達83％民眾表示肯定。

黃偉哲市長回應表示，上任後他不斷提醒自己抱持戒慎恐懼的心，帶領市府團隊戮力工作，他感謝所有市民支持，市府團隊將再接再厲推動市政建設，尤其對新冠肺炎的防範，大家更要緊繃神經，不容一絲疏忽。

在這份最新民調中，台南市民針對黃偉哲市長就任1年多以來的施政表現，有23.79％表示非常滿意，59.30％表示還算滿意，滿意度加總達83.09% ；不太滿意與非常不滿意的市民加總僅5.49％。

民調當中也針對黃偉哲在此波防範新冠肺炎病毒疫情擴散的表現，詢問市民是否認同？有27.47％表示非常滿意，56.69％表示還算滿意，加總滿意度來到84.15％，不太滿意及非常不滿意者僅3.44％。調查中也詢問對民間或政府舉辦之大型活動應以防疫優先，先暫停或延期是否贊成，有高達97％表示贊成。

黃偉哲市長指出，近來疫情打亂許多原定活動計畫，市府須變通提出折衷做法，例如蘭展延期，他就發起「蘭展遍地開花」計畫，將花農原已準備好的美麗蘭花移展到全市各地，讓市民都能賞好花；民眾不能出國，市府就推出「機票換套票」活動，讓退機票退團的旅客，能夠憑證明換取台南景點門票，截至目前，已收到上百組民眾申請。

另針對最近不少消費者一窩蜂上賣場搶泡麵，市府就趁勢行銷「台南好麵」，黃偉哲市長更親自示範台南好麵煮食方法，帶動各農會及商家的麵食買氣。將疫情期間民眾只能乖乖待在家的「悶經濟」變成一股消費力高的強勢「宅經濟」。

黃偉哲市長強調，各項市政並未因防疫工作而有所偏廢，事關台南市發展的重大市政建設更不能停擺，例如南科三期、綠能園區、北外環交通建設…等，仍要如期如質推動，畢竟疫期終究會過去，回歸平靜之後，市民就會開始檢視市政是否有推動、市府如何長遠擘劃台南發展。若平常都有推動準備，這時就可拿出成績單。

市府指出，據年代民調中心表示，本項調查時間3月19 -21日，採電話訪問，依照台南市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。樣本規模1069位，抽樣誤差在95％信心水準之下，抽樣誤差在±3.0個百分點之內。

►75%酒精的乾洗手來啦！