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防疫免出門！　「嘉義優鮮」推網購「蔬果糧箱」精選農特產

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▲嘉義優鮮」上網輕鬆購‧「蔬果糧箱」防疫最優選 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲由嘉義縣長及各農會幹部為優鮮上網品質背書，「蔬果糧箱」最優選 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁號召全縣農會、嘉義區漁會及養殖漁業生產合作社提供暖心服務「蔬果糧箱」！疫情期間與大家一起對抗新型冠狀病毒，民眾不用出門、不用上超市，就可以將新鮮的蔬果宅配到家。消費者也可以透過嘉義縣政府官網連結各鄉鎮市農會網購專線及網址，或上各農會網頁，選購產地最優質、最新鮮的農特產品及水產品。

武漢肺炎疫情連帶影響消費者購物習慣與需求，也讓網購通路市場需求大幅成長，號稱嘉南平原米倉與農業大縣的嘉義縣推出貼心服務讓民眾在抗疫期間，不用外出到可能有群聚疑慮的地方選購蔬果，只要一通電話，只要上網選購，最優最鮮的農漁水產就會來到你家門口。

▲嘉義優鮮」上網輕鬆購‧「蔬果糧箱」防疫最優選 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義優鮮可以上網購買嘉縣各特色農產品。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉義縣農會總幹事黃貞瑜指出，宅配正夯，採購嘉義縣各級農會農特產品，品質保證又安心，目前提供宅配服務約有50個品項，並且陸續增加中，只要一通電話服務搞定。

▲嘉義優鮮」上網輕鬆購‧「蔬果糧箱」防疫最優選 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義優鮮在地米食及醬料 。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨著各國通報疫情數字不斷向上攀升，國際間陸續傳來封鎖邊境、城市訊息，嘉義縣政府啟動網購平台，讓民眾不用上市場就能在家購買各鄉鎮市優選的蔬菜、水果、糧食、特產及水產品，打包裝箱送到家，服務最暖心。

翁章梁指出，新港鄉農會必買的「蔬活力蔬菜箱」，滿滿都是產地農民每天鮮採的有機、產銷履歷及友善耕種的蔬菜，還有溪口農會的蘆筍、蒲瓜與甜椒等五行蔬果，以及各鄉鎮市的米、油品、飲品、休閒食品和水產品，市面上該有的品項，應有盡有，網購嘉義優鮮，品質有保證。

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