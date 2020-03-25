傳未知感染源確診個案有醫師？陳時中：那更不用擔心

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心記者攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎確診個案超過200例，仍有部份個案感染源不明，近期包含案100、134、156感染源尚在調查當中。外傳案134身份可能為醫師，是否應公布資訊？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日回應，評估是否公開資訊考量在於相關接觸者的掌握情況，而非溯源時，若其身份為醫師就更不用擔心。

根據指揮中心日前公布資訊，案134為中部30多歲女性，3月17日出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診，初步瞭解其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，正在積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

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由於案134感染源仍不明確，有媒體於記者會中詢問，外傳其身分是名醫生，是否會選擇公布身分來降低民眾的擔憂？陳時中回應，不是找不到感染源時就公布。他解釋，溯源主要是希望找到源頭，讓大家及早安心，但防疫的重點在於往後拉，是相關接觸者找不到的時候才評估公開的必要，而案134相關活動都已經調查，不會進行公布。

陳時中也說，如果個案身份為醫師更不用擔心，醫師看病相對有防護，而且要找出所接觸人也相對容易，重點是這和找出感染源不相關。