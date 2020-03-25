兒出國自責消失記者會！他揭露陳時中「霸氣喊話」張上淳





▲張上淳被爆出其實相當自責。（圖／記者張榮恩攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的「醫師兒子」，被踢爆在3月出國玩樂後，張上淳已3日沒有出席例行記者會，引發外界揣測。對此，資深媒體人鍾年晃透露，據他所知張醫師其實相當自責，但陳時中部長卻不斷霸氣安慰「你很重要，你絕對不能離開這個團隊。」

張上淳的醫師兒子被爆出在防疫情期間出國旅遊，還去美國看NBA，更高調在臉書上發文，隨即引發網友反彈。事後在例行記者會上也不見張上淳的身影，引發外界猜測張上淳是否會因此離開指揮中心。陳時中部長昨（24）日對此強調，「張醫師沒有離開我們的團隊，未來也不會，那我會跟他轉告大家都很想念他。」

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鍾年晃在節目《鄭知道了》上指出，現在大家知道攻擊陳時中沒有用，「因為台灣社會的一般人沒辦法接受，所以轉而攻擊他的左右手（張上淳），我斷你的左右手，我就卡你的防疫工作。」

鍾年晃稱，先不管張上淳他兒子出國玩樂的事有沒有錯，「可是關張上淳什麼事，一個30幾歲的成年人，出國前會經過爸媽的同意嗎？頂多出國前會告知一下。」因此把這件事情扯到張上淳身上，鍾年晃認為其實背後是有陰謀，「就是希望台灣的防疫工作出現破口、漏洞」。

此外，他還透露，張醫師其實為此相當自責、灰心，「可是陳時中部長一直跟他講說『你很重要，你絕對不能離開這個團隊』。」

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