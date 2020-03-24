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防疫升級！清大「100人UP」大型課程全採遠距教學

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▲清大。（圖／新竹市政府提供）

▲清大。（圖／新竹市政府提供）

記者邱茀濱／綜合報導

國內新冠肺炎疫情持續，清華大學稍早發聲明，指出校內有26名師生與確診個案有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離。同時為了避免大量學生聚集，清華大學也宣布，自23日起100人以上的大班課程，都將改採「遠距教學」。

國立清華大學在官網上宣布，為避免大量學生聚集在不通風的密閉教室上課，學校所有100人以上的大班課程，自23日起要改採遠距教學（同步或非同步）。不過，清大強調，若課程確實無法改採線上教學方式，必須確保上課的教室「通風良好或座位間隔在1公尺以上」。未來有可能改為「必須採行」。

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中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間公布國內新增1例COVID-19（新冠肺炎）境外移入引起之本土個案，為北部30多歲法國籍男性（案216），原列為案84之接觸者，居家隔離期間於3月20日出現發燒、咳嗽等症狀，經安排就醫及採檢通報，於今日確診，收治於負壓隔離病房。截至今日確診個案共216例（境外178例，本土38例）。

指揮中心表示，經疫調發現，案84曾於3月12日借住本案友人家四晚，本案與案84於該日曾有接觸，目前掌握本案相關接觸者共29人，將持續追蹤。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

清大校長賀陳弘發信給全校教職員生說明校內有26名師生與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離。

賀陳弘校長給全校教職員生的一封信 （109.3.24）

清華園的師生及同仁大家好：

疫情的挑戰日益嚴峻，本校自農曆年起陸續已採取了量測體溫等全面的防疫措施。但本校今獲新竹市衛生局通知，有26名同學及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

這26位同學及教授在本校修習及教授的課程共20門，修課人數共900多人，已一一用簡訊及電郵通知，請他們依疫政單位規定從即日起至3月31日自主健康管理，儘量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。這20門課也從即日起至3月31日改為遠距上課。

在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，包括全校電子打卡管制系統，以及部分行政 單位異地辦公等防疫作為。愈在動盪不安的時刻，校園愈要發揮善意及同理心，互相勉勵幫助，讓清華園內的研究與教學，即使在困頓中也儘可能不中斷。

校長賀陳弘

教育部表示，倘個案學校師生接獲衛生單位通知，應依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內），禁止外出，並於隔離期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局/所。另外，教育部也將持續強化學校清潔消毒，落實學生上學前自主健康管理量測體溫，入校後學校及老師主動關心學生健康狀況，宣導倘身體不適請儘速就醫，並在家休息不上學，學校不會列入出席紀錄。

 

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