後悔「捐4500個口罩」給中國要求返還　網友罵爆豐川市長：太丟臉了！

▲新冠肺炎在東海地方蔓延造成口罩荒，豐川市長卻要求中國返還口罩。圖為日本東京。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

愛知縣豐川市與江蘇省的無錫市結為友好城市，所以在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發時，市長竹本幸夫決定提供4500個口罩給無錫市，現在因為日本東海地方感染蔓延，口罩又缺貨，竹本市長要求，中國返還4500個口罩。

根據日本東海電視報導，豐川基於友好城市協議在2月4日提供了4500個口罩、1套防護衣到江蘇省無錫市新吳區，作為防疫支援，但是現在新冠肺炎已經在愛知縣廣泛傳播，豐川市一名20多歲的男子確診，該名男子在豐田汽車工作，現在豐川市為勞工準備的口罩庫存，在5月就要見底。

對此，竹本幸夫市長向無錫市新吳區喊話，如果還有庫存的話，希望能夠返還這4500個口罩。

▲豐川市長竹本幸夫。（圖／翻攝自維基百科）

網友則對於市長的說法表示，「做為一個愛知縣民，我覺得很尷尬，想要達到4500個口罩這種程度，還是考慮其他辦法吧」、「我是豐川市民，我覺得這太不成體統了，真的把口罩退回來，我會想換掉這個市長，這已經不只是豐川的恥辱，是日本的恥辱」、「我很驚訝市長一點都沒有危機管理意識，要求返還真的很丟臉」、「你是我第一個看過後悔捐口罩還真的要求返還的，作為日本人我都覺得不好意思了，而且我敢肯定，已經沒有庫存了」。

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