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柚花巷茶席音樂會以茶詩佐春光　黃偉哲籲浪漫防疫保持身心健康

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▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月的台南麻豆，鄉間的空氣飄逸著清甜的柚花香，又到了一期一會的「柚花藝術節」春日時光，台南市長黃偉哲21日出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，由管絃樂演奏古樸優雅的樂聲，25位專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。

▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然面臨新冠肺炎嚴峻的考驗，但，台南市政府在做好防疫措施的應對前提之下，還是希望讓民眾維持在假日外出遊玩的日常生活。

▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在飄散花香的柚子園裡聽著悠揚的古樂，體驗茶道品茗，享用精緻的茶點，是一場幕天席地結合詩歌與茶香的音樂響宴，就像日本人在春天賞櫻那樣浪漫有詩意，何必捨近求遠，來台南麻豆就能擁有同樣美好的感官享受。因此，今日活動現場也有農糧署署長胡忠一、立委郭國文、市議員吳通龍、尤榮智、陳秋宏和麻豆區長孔慶瑤等人一同與會。

黃偉哲市長強調，雖然台灣正值面臨新冠肺炎嚴峻考驗的防疫期間，對於外界關心現在各地舉辦戶外活動的態度，台南市政府在做好各種防疫措施的應對前提之下，還是希望可以讓市民朋友維持在假日到戶外走走的日常生活，保持身心健康，提高免疫力。不過，黃偉哲市長也再次提醒大家，還是要做好自身防疫的保護，如必要時戴口罩，以及勤洗手，都非常重要。

▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，「柚花藝術節」活動源自麻豆的「柚花飄香音樂會」，2001年舉辦迄今年已邁入第20年，往年都是由麻豆在地喜好藝文的人士自行在自家宅園舉辦。2013年起首度結合文化局、農業局、區公所以及在地總爺文教協會、寺廟、學校及演藝團體等共同攜手合作。2014年開始由文化局加入「藝術」元素並統籌規畫，在台南麻豆區此一農產重鎮舉辦這樣一個深具詩意、文藝氣息的春日活動。

今年的「柚花藝術節」因應新冠肺炎疫情忍痛捨棄了部分群聚性較高的活動主題，但文化局仍積極規劃了6大系列活動，包括「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等14場次，將為大家呈獻一場結合綠意、花香、茶香的藝文響宴。

▲台南市長黃偉哲出席於磚井社區柚花巷舉辦的「柚花巷茶席音樂會」，專業茶師示範茶道品茗，是喜愛賞花飲茶的民眾不可錯過的年度浪漫聚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時序入春，也是柚花與苦楝花群開的時節，滿樹花開，讓整個麻豆瀰漫一份淡淡的香氣。有道是「外行人看熱鬧、內行人看門道」，麻豆的多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

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