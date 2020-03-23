台南清晨出現「秘密客」　黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

▲台南市長黃偉哲，在環保局長謝世傑陪同下，親自前往隊部慰問辛苦的清潔隊員，與隊員們話家常共進早餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康清潔區隊掃地班，２３日清晨6時多，正在勤前教育準備出發清掃街道、整理市容時，市長黃偉哲在環保局長謝世傑陪同下，親自前往隊部慰問辛苦的清潔隊員，與隊員們話家常共進早餐，了解清潔隊員們的心聲，親切的問候讓辛勞工作的隊員們在清晨涼風中備感溫暖。

市長黃偉哲說，大台南的環境整潔有賴清潔隊員的辛勞維護和優質服務，清潔隊員的工作除了例行的垃圾清運及環境整理外，在防治登革熱孳清噴藥、跨年活動、海岸淨灘、廣告拆除及近日來的防疫消毒都是戮力以赴，清晨出發的掃地班更是環境整理的第一線，個個都是守護清淨家園的無名英雄，期許全體隊員繼續秉持專業精神，維護大台南市的乾淨環境。

黃偉哲市長送上溫馨的早餐，關心清潔隊員同仁如何維護市容環境，同時也叮嚀早晚工作要注意保暖，值勤過程中務必注意安全防護和身體狀況，繼續為大台南環境整潔奉獻心力。清潔隊員看到市長清晨慰勞關心隊員的工作情況，個個精神抖擻，讓隊員們真正感受到辛勤的工作獲得肯定。

環保局長謝世傑進一步說明，市府非常重視清潔隊員，一直以來持續編列並爭取中央預算添購清潔車輛機具和隊員的服裝配備，未來將持續辦理清潔隊員臨時人員招考和廳舍遷移整建，為的是讓清潔隊員有更好的工作環境和服務量能，清潔隊員也會努力提供大台南的市容整潔更優質服務。

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