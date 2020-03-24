328我關燈我驕傲　黃偉哲：鬥陣減碳愛地球

▲台南市長黃偉哲表示，呼籲響應地球一小時活動（Earth Hour），藉由實際行動響應關燈一小時，節能減碳愛地球。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為響應3月28日國際關燈日「地球一小時（Earth Hour）」活動，台南市政府辦理「節電idea」抽獎活動，線上串連台南市民，一起以行動愛地球。

網友只要前往「台南市政府環境保護局」臉書粉絲專頁專屬貼文按讚分享，於留言處標註兩名朋友，留下個人之節能減碳好方法，及上傳相關照片，即有機會獲得遠百500元商品禮券（3月24日起至28日中午12時止)，有關抽獎活動辦法及其他相關資訊，請洽「台南市政府環境保護局」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tnepb100/），邀請您來參與。

市長黃偉哲表示，地球一小時活動（Earth Hour）是由「世界自然基金會(WWF)」 自2007年起於澳洲雪梨發起，是國際最具影響力的環保倡議活動，目前全球有188 個國家及區域、超過18000多個世界地標一同響應，具節能減碳教育意義。台南市邀請市民於3月28日當天晚上8時30分至9時30分，關上不必要的燈，並呼籲商家關閉建物裝飾燈、招牌燈及非主要照明設備，藉由實際行動響應關燈一小時，節能減碳愛地球。

環保局長謝世傑進一步說明，用電會影響環境，不論是空氣污染、土地使用、經濟效益及生態環保等，每人每關一盞螢光燈具1小時，可以省下0.08度電；全市響應關燈1小時，可節省超過5萬度用電、減少29公噸二氧化碳排放，呼籲市民朋友踴躍響應，透過關燈行動，實際減少溫室氣體排放量，落實低碳城市願景。

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