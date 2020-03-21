台南當代藝術三傑傳奇開展　黃偉哲讚台灣之光療癒人心

▲台南市長黃偉哲賞覽陳錦芳、林智信與林榮德老師展出的油畫、版畫及雕塑類等藝術作品，讚賞老師們斐然成就，歡迎民眾安排深度人文之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑聯合巡迴展」精彩開展，邀請大家分享台南的藝文之美，台南市長黃偉哲21日出席展覽開幕典禮，賞覽陳錦芳、林智信與林榮德老師展出的油畫、版畫及雕塑類等藝術作品，讚賞老師們斐然成就，歡迎民眾安排深度人文之旅。

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黃偉哲說，民眾可以細細品味台南這座文化首都，藏於城市巷弄間的歷史痕跡與歲月流轉，讓心靈浸吟在豐碩的文化饗宴中享受療癒人心的美好。



黃偉哲表示，非常感謝策展人蕭瓊瑞教授的協助與3位老師慷慨提供寶貴的作品在北中南各縣市展出，提供給全台各地民眾豐富的精神糧食與文化饗宴，撫慰與療癒大家在防疫期間的焦躁不安，也讓藝術文化的種籽能散播出去，未來深深期待三位老師優秀的聯展能走出台灣步入世界，讓種籽傳播得更遠，也讓屬於台南、屬於台灣的藝術的能量更發揚光大。





文化局表示，紅瓦厝是歸仁的舊名，亦是3位老師的故鄉。歸仁自清末以降的百年歲月，以文人組成的「敦源社」點滴累積的文化底蘊為養分，孕育出3位國際知名的藝術家是為傳奇，身為策展人的國立成功大學蕭瓊瑞老師遂以「紅瓦厝傳奇」作為串聯三位藝術家的主題。其中，林智信老師所創作負有盛譽的〈迓媽祖〉版畫，更與清華大學科技藝術研究中心合作推出數位互動裝置，歡迎喜愛藝文的人士一同來欣賞台南在地三位傳奇藝術家筆下的璀璨世界，感受與分享他們在各色藝術表現上的精彩成就。





文化局說明，具聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，作品圖像融合中外藝術家作品，以獨特的理論建構並詮釋屬於自己的藝術觀點，可謂是藝術史教科書；藝術家林智信除了名聞遐邇的版畫，其油畫與雕塑作品中的精采表現，足見其好學不倦與多才多藝；同樣的跨域表現，藝術家林榮德在作品中流露出強烈的音樂性，活潑、強烈的畫面建構出鮮明的個人風格。3人的藝術風格雖有不同，卻都能從作品中感受到他們對於台南乃至於台灣的強烈情感，充滿著童趣、自由與理想。



「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展」自台南開展，展期為自3月20日至4月12日，於3月21日邀請蕭瓊瑞教授舉辦講座並介紹展覽，3位老師同時分享創作的心路歷程外，陸續也將巡迴至台北市國父紀念館（6月13日至6月28日）、台中市大墩文化中心（8月8日至8月26日）、高雄文化中心（9月18日至9月29日）與新竹縣立美術館（10月21日至11月8日），與原有的台南市文化中心共計5座城市展出。

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