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影／因應疫情衝擊　鄭文燦：中央與地方聯手為企業紓困

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記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）對全台產業界造成嚴重衝擊，經濟部中小企業處與桃園市府合作，24日下午在桃市府舉辦全台首場「企業營運及融資診斷輔導說明會」，鄭文燦表示，新冠肺炎疫情對台灣是重大挑戰，為紓困各產業界，政府編列200.76億元紓困，包括振興貸款與利息補貼等優惠措施，籲請各企業提供意見，中央與地方聯手協助企業紓困與減少疫情衝擊損失。

▲針對新冠肺炎疫情對企業造成嚴重衝擊，桃園市長鄭文燦強調，中央與地方合作，協助企業度過此波經濟危機。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對新冠肺炎疫情對企業造成嚴重衝擊，桃園市長鄭文燦強調，中央與地方合作，協助企業度過此波經濟危機。（圖／記者沈繼昌攝）

▲經濟部中小企業處與桃園市府合作召開首場企業融資輔導說明會，邀請桃園地區企業與工商協進會負責人出席，聽請政府提供200億元紓困方案內容。（圖／記者沈繼昌攝）

▲經濟部中小企業處與桃園市府合作召開首場企業融資輔導說明會，邀請桃園地區企業與工商協進會負責人出席，聽取政府提供200億元紓困方案內容。（圖／記者沈繼昌攝）

經濟部為讓企業了解銀行融資專案優惠貸款內容及申請、信保基金專案保證協助等中央紓困機制，編列200.76億元，經濟部中小企業財務融通組長謝戎峰指出，行政院已通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治法及紓困振興特別條例」，並提出600億元特別預算，其中經濟部提供200.76億元紓困振興方案，協助國內工商與中小企業紓困，凡是自今年1月起連續2個月平均營業額較去年7至12月獲同期減少達15%，並經由經濟部、受委託機構或金融機構認定屬實者皆可申貸。

▲經濟部中小企業處與桃園市府合作召開首場企業融資輔導說明會，邀請桃園地區企業與工商協進會負責人出席，鄭文燦與工商業團體會後合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲經濟部中小企業處與桃園市府合作召開首場企業融資輔導說明會，邀請桃園地區企業與工商協進會負責人出席，鄭文燦與工商業團體會後合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，這波新冠肺炎疫情引起經濟海嘯，不僅讓桃園機場產業與觀光旅遊產業成為重災區，不少中小企業跟高科技產業也面對供應鏈不足問題，經濟部中小企業處與桃園合作舉辦座談會，聆聽與彙整各中小企業團體、各工業區廠商協進會負責人意見，期盼中央與地方共同努力，因應地方需求研擬因地制宜的紓困政策，提供最即時協助，讓紓困方案成為陷入困境企業及時雨。

鄭文燦認為，經濟部將紓困方案包括介壽紓困方案、銀行融資專案優惠貸款內容、信保基金專案相關議題說明，後續將與桃園市各工商業會等團體合作辦理至少5場次座談會，加強宣導中央紓困政策，以協助降低業者在疫情中所受到的衝擊。

桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬說，這項紓困專案申請服務項目，包括舊有貸款展延、營運資金及貸款、振興資金貸款及寬延退票處理等項目。更多申請資訊可洽詢「馬上辦服務中心」（網址：http://www.moeasmea.gov.tw；免付費服務專線0800-056476）、「桃園市創業創新服務辦公室」免付費服務專線0800-505158詢問。

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