桃園居家檢疫男趴趴走　觸發「電子圍籬」警30分鐘找回！他辯稱：我口渴嘛

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子居家檢疫14天，23日下午擅自離開檢疫處所趴趴走，吳男屬於電子圍籬系統，桃警接獲手機定位異常通報後前往搜尋，在半小時內就尋獲，吳男辯稱「口渴」想買飲料才外出，警方將依規定送主管單位開罰；桃園市衛生局指出，尚未收到警方移送資料，若經民政資料核對無誤與警方移送事證，衛生局將依法開罰。

▲桃園市吳姓男23日下午擅自離開檢疫處所外出買飲料，被通報後警方迅速找到人送回檢疫處所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，23日下午3時許，38歲的居家檢者吳姓男子，其因日前入境後被列入居家檢疫14天，在市府指定旅館檢疫處所自主檢疫，但吳男卻不聽勸說執意外出，手機定位系統訊號出現異常，旅館人員也立即通報警方處理，桃園警分局埔子派出所接獲通報，警員蘇怡婷、羅元笙與王儷燁3人穿戴簡易防護衣、口罩、面罩與手套，調閱附近監視器找人，半小時內就在距離吳男檢疫處所100公尺處找到人，經核對身分無誤後送回檢疫處所。

▲桃園市吳姓男23日下午擅自離開檢疫處所外出趴趴走，被通報後被送回檢疫處所等候移送裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男辯稱，檢疫期間感覺「口渴」才想出門買飲料喝；通報單位指出，吳男雖經勸阻仍執意外出，因此通報警方前來處理抓人，警方將吳男請回檢疫處所，同時也將案件函請衛生局、民政局等主管單位認以利定後續裁罰事宜。

桃園警分局分局長黃炳訓強調，根據統計包括吳男在內個案，目前已查獲違反相關防疫規定共12件、14人，請受檢民眾共配合防疫政策，遵守防疫相關規定，切勿以身試法遭到重罰。

桃園市衛生局說，目前尚未收到警方移送資料，因是檢疫民眾必須經過民政局確認與警方移送事證，收到相關事證資料後衛生局後續才能依法開罰。

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