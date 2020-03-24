14天大嬰夜哭狠父狂毆致死　法官以「累犯且因家暴致死」重判18年

▲林姓男子去年3月毆打出生僅14天親生兒子致死，24日出庭聽判時腳步踉蹌。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年3月間不滿出生才14天兒子凌晨不斷哭鬧，竟情緒失控徒手狂毆頭部等處致死，為躲避刑責一度還請父母幫忙處理男嬰，後雖送醫救治但早已氣絕身亡，法醫解剖證實受外力毆打致死，桃園地院法官24日以林男係累犯加重其刑重判18年；林男到庭聽判後一臉茫然，一度要求交保並解除禁見，林男家人則高喊：「我會等你的」。

檢警調查，本案發生於去年3月26日於平鎮區，出生僅14天的林姓男嬰被47歲生父林姓男子送往衛福部桃園醫院急診救治時，醫護人員發現男嬰到院時已明顯死亡，林男偵訊時辯稱是男嬰在洗澡時不慎跌落導致昏迷，因男嬰頭部與臉部有明顯傷勢，法醫解剖後確認男嬰顏面與鼻子有瘀傷，兩側下顎與皮組織局部出血、頭皮之皮下組織有大面積出血、兩側腦硬膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、腦水腫等症狀是造成顱內出血致死主因，與林男辯稱男嬰係洗澡意外跌落撞擊傷勢不符。

檢警還查出，林男事後舉家搬遷至嘉義，對此案三緘其口，事後在男嬰肚子上蓋上紅色符印，還南下嘉義請父母幫忙處理男嬰遺體，但被林男父母勸阻後折返桃園送醫，事後雖送醫救治，但到院前已明顯死亡，社工與警方接獲通報主動追查，桃園與嘉義檢方接手合力指揮兩地警方偵辦。

林男之同居郭姓女友，亦即男嬰生母事隔5個月後因要安葬男嬰，但林男卻僅以紙箱裝屍，葬儀社人員直覺有異，郭女事後良心不安，葬儀社人員錄下自白內容，郭女報警才讓林男失控打死親生兒子真相大白；桃檢偵結後依違反兒童及少年福利與權益法，故意對兒童及少年傷害致死罪嫌提訴，郭女則依遺棄致死、湮滅證據等案件，但桃檢偵結後予以不起訴處分。

桃園地院24日中午宣判，林男有妨害風化前科，5年內再犯屬於累犯，基於成年人故意對兒童犯傷害致死罪，構成2個加重刑期，法官審酌後重判林男有期徒刑18年，本案還可上訴。林男到庭聽判後向審判長提出希望交保要求，並解除禁見，到庭聽判家屬則為其打氣說「我會等你的」。

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