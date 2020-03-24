中華職棒開幕戰如期4月開打　鄭文燦建議延賽：疫期進入高峰期

記者沈繼昌／桃園報導

中華職棒4月11日在桃園球場開幕戰將如期舉辦，中職決定閉門比賽僅開放購買季票球迷進場。桃園市長鄭文燦24日表示，中華職棒要好看一定要有球迷、要有熱情，球迷進場才有fu，若4月開打還是在疫情高峰期，最佳方案建議延賽，若採取閉門也建議線上轉播或電視轉播，希望中職好好好考慮外界的期待。

▲中華職棒決定如期4月11日開打，桃園市長鄭文燦表示，若閉門開打或僅讓購買季票球迷進場，他建議延賽，讓更多球迷進場會更有ｆｕ。（圖／記者沈繼昌攝）

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針對中華職棒23日開會決議，已延賽4月11日的開幕戰將如期開打，但採取閉門比賽，僅開放金卡（購買季卡150位球迷）進場看球，對此，鄭文燦24日受訪時指出，今年東京奧運都已考慮延期，中華職棒討論後決定如期開打，採取閉門比賽方式觀賽，還不如將賽事延期。



鄭文燦認為，中職決定4月開打，這個時間點還是在疫情高峰期，中職決定閉門比賽，我們希望2個方案包括延賽與閉門比賽，但中職採取折衷方案，閉門比賽但開了個小門，也就是開放金卡會員約150位球迷進場看球，也就是可以戴口罩進場看球，比賽要好看除要有球迷外也要有熱情才有fu，最佳方案應該是延賽，若一定要採取閉門比賽，應該要採取最高防疫標準，該有的防疫對策就要做好，採取線上轉播或是電視轉播為主，這部分應該由中職好好考慮外界的期待。

桃園市體育局長莊佳佳則說，中華職棒24日開會討論後維持原定4月11日如期開打，但採取閉門比賽，開放150名購買季票球迷戴口罩進場看球。

鄭文燦強調，4月開打顯然還在疫情高峰期，他會請體育局了解球迷心聲後，請中華職棒再做最後評估。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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