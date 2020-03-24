台南漁光島野狗群聚橫行還咬死家畜　議員籲動保處正視

▲台南市安平區漁光島，長期被70多隻流浪狗盤據，不時追逐小孩或機車，甚至偷襲羊圈咬死羊隻，讓飼主損失慘重，議員林美燕和盧崑福到場了解。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島，長期被70多隻流浪狗盤據，不時追逐小孩或機車，甚至偷襲羊圈咬死羊隻，讓飼主損失慘重，市議員林美燕和盧崑福24日上午到場了解，議員們表示，已發生多起流浪狗攻擊傷人事件，要求動保處重視問題之外，也建議與林務局協調於現地設立圍籬，讓狗群集中，建立人與狗和諧共存的環境。



張姓養羊戶表示，流浪狗成群結隊不時鑽地洞進入牧場啃咬羊群，前兩週才一隻羊慘遭咬死，過幾天流浪狗又進入牧場獵食，所幸及時發現，僅咬傷羊隻耳朵，過去也曾飼養雞隻，養雞場一夜之間全被破壞，雞被咬死，損失金額達數十萬元。



漁光里林寧峰里長也表示，在漁光島常發生民眾被群聚流浪狗追逐，最後嚇到落荒而逃，大家人心惶惶，對居民與遊客安全帶來莫大威脅，而此問題向市府反映多次，但惡犬問題依舊無解。



市議員林美燕和盧崑福指出，流浪狗追逐甚至咬傷已不是個案，而是通案，不僅漁光島，在南區體育場、水交社、鯤鯓類似的案例層出不窮，要求動保處積極處理，議員也希望研議出有適合用地，規劃配套的完善環境，以減少人狗的衝突問題，



台南市動保處處長吳名彬表示，只要接獲通報，都會將有傷人紀錄、具潛在攻擊性包含習慣性追逐人車、連續對人吼吠等犬隻，優先捕捉移置，不追人的狗則給予結紮，藉此控制流浪狗繁衍數量。針對議員建議，也會擬定階段性計畫處理流浪狗安置問題。

台南市動保處指出，針對台南市民眾通報有流浪犬問題的案件及重點管制區域，動保處均會積極處理並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。動保處於3月19日接獲通報後，立即派員會同里長前往勘查管制，經查案發地點附近約有6-7頭已絕育遊蕩犬隻，並有愛心人士固定餵養，已於近日派獸醫師配合麻醉槍作業，積極圍捕里長指認之2頭問題犬，後續將再配合里長加強該區域問題遊蕩犬隻的管控，並會協調愛心人士將餵養點移至人少偏僻處，避免造成里民財物損失。

動保處呼籲民眾飼養毛小孩應善盡飼主責任，終養不棄養，教養不放養，如發現棄養行為則可撥打動保處專線06-2130958舉發。另愛心人士餵養遊蕩犬應擇適當地點，不要靠近社區並移至偏遠處，同時管領好所餵養的流浪犬，以避免造成社區衛生及安全問題的危害。



►75%酒精的乾洗手來啦！