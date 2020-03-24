台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

▲台南市官田區安安藥局徐珮娟藥師，每天挺著懷孕36週的大肚子，來服務民眾，讓官田當地的民眾直呼「足感心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社區健保藥局，每天代售政府防疫口罩的時間一到，各藥局總是排滿長長的人龍等著購買口罩，當第1張健保卡刷下去開賣後，藥師即使想要停下來喝口水，最快也要半個小時以後，超過1個小時無法喝水、上廁所是很常見到的情形，對老藥師已是不易，對懷孕挺著大肚子的女藥師更是辛苦！

台南市官田區安安藥局徐珮娟藥師，從2月6日口罩實名制開始後，就每天挺著懷孕36週的大肚子，來服務民眾，讓官田當地的民眾直呼「足感心」。

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徐珮娟說，她藥局旁邊有個官田工業區，很多工廠都要求員工上班時一定要戴口罩才可以進去，她都很怕他們買不到口罩而無法去上班賺錢養家餬口；勞工朋友賺錢已經是很不容易，沒口罩無法去上班那就很糟糕，所以她辛苦一點沒關係，一定要讓這些民眾買得到口罩才行。此外，鄉下地方，很多老人家都是慢性病的病患，現在醫院都規定去看病一定要戴口罩才可進去，因此也一定要讓這些長輩買的到政府的防疫口罩才行。

徐珮娟也笑說：「還好我的寶寶知道他媽媽正在做對民眾、對社會很有意義的事，所以也特別乖地待在媽媽的肚子裡沒有作怪，讓我可以好好來服務買口罩或是來領慢性病處方箋藥品的民眾，我相信這對我的寶寶來說，是一種最好的胎教，我們這個社會太需要愛的鼓勵、愛的力量，我相信他在媽媽的肚子裡陪著媽媽做善事，一定與有榮焉！」。

台南市藥師公會理事長吳振名說，藥師力挺政府的防疫政策絕對是盡心盡力、不打折扣，甚至是加碼付出，雖然這是一項無償義務性的工作，寧可苦了藥師自己與苦了藥師的家人，也絕對不能苦了民眾，一定要讓民眾感受到政府的德政、讓民眾感懷於心，除了有老藥師身先士卒作為所有藥師的表率，也有身懷六甲的女藥師不辭辛勞來服務民眾，所有的藥師都是同一條心，支持政府、力挺政府，讓政府把所有的防疫工作做到最好，堅持做政府的後盾來做好民眾的健康照護，一起守住疫情、擊退疫情，讓全國的民眾都能平安度過這次新冠肺炎疫情。

吳振名希望政府能讓社區健保藥局的藥師有藥可用，能順利訂到藥品，完成慢性病處方箋的調劑，免得民眾還要搭公車或坐計程車，舟車勞頓去醫院領藥增加感染風險。

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