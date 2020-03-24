防疫措施再升級　台南住宿型社福機構全面暫停訪視至4月底

▲台南市政府宣布即日起至4月30日止，轄內115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎（COVID-19、俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台南市長黃偉哲面對疫情秉持超前部署戰略，為嚴防機構內發生群聚感染，宣布台南市138家住宿型社福機構即日起至4月30日止，暫停家屬及訪客探視，以全面防堵疫情傳播，維護住宿式機構之服務對象及工作人員健康。

台南市社會局轄管之住宿式機構因服務對象多為年長且免疫力較低之長輩，以及患有多重性疾病之身障者，為感染併發重症的高危險群，因此更須嚴防群聚感染事件發生，在無法全面掌握訪客接觸對象及旅遊史的情況下，避免「探訪」成機構防疫破口，台南市政府宣布即日起至4月30日止，轄內115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視。

現階段疫情嚴峻，目前台南市老人安養護機構住民計有4886人，住宿型身心障礙福利機構住民1198人、安置兒少64人，為了維護機構服務對象的健康，希望家屬能夠配合政府防疫措施。如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區之獨立且通風良好會客處，以降低感染機率。且所有人員需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒並填寫TOCC等紀錄，以備必要時釐清傳染路徑及進行接觸者調查。為舒緩就養之高齡長輩對子女的關愛心情，南市社會局也要求機構協助提供手機視訊，或於機構非照顧區之獨立且通風良好會客處或室外空間，提供電腦視訊，避免住民因家屬減少探視而焦慮，也能使家屬即時了解被照顧者現況。

台南市以防疫工作為優先，社會局為輔導機構落實防疫，即日起進行全面實地輔導訪視，以確認防疫措施執行狀況。黃偉哲市長表示，住宿機構絕不容許院內感染情事，機構照顧的對象多為長者及病患，一旦感染則容易併發重症，因此要更積極落實各種防疫作為，呼籲全民攜手抗疫，共同守護被照顧者的健康。

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