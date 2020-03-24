台南環保戲劇競賽徵件啟動　環保局先邀專家傳授訣竅

▲環保署再次舉辦「環保戲劇競賽活動」，台南市環保局將在塔木德台南會館會議室舉辦環保戲劇工作坊，先邀專家傳授訣竅。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

睽違兩年，環保署再次舉辦「環保戲劇競賽活動」，台南市訂於5月舉辦地方初賽，為使參賽者瞭解戲劇競賽的評分規則及要領，環保局訂於3月30日在塔木德台南會館會議室舉辦環保戲劇工作坊，先邀專家傳授訣竅。

台南市環保局特別邀請中華民國環境教育學會王佩蓮，講解「環境教育內涵與環保戲劇」、那個劇團總監楊美英講解「角色與情境創造」，歡迎有意參賽的民眾、學生及機關團體踴躍報名參加。

市長黃偉哲表示，本次初賽分為劇本審查及表演評審兩個階段，通過劇本審查選出10支隊伍進入表演評審，每隊即可先獲得5000元補助參賽費用，第1名將代表台南市參加全國複賽，為台南市爭取榮譽。表演獲勝者，環保署還有額外獎勵18000元補助參賽費用，歡迎有興趣的民眾可先來參加工作坊，預先熟悉競賽規則。

環保局長謝世傑進一步說明，這次環保戲劇競賽以「清淨空氣」、「循環經濟」、「改善水質」、「永續世代」、「友善環境」及「精進生活」等6大施政主軸，融入台南在地元素，做為競賽主題，藉由戲劇表演方式，傳遞對土地的珍惜與情感，強化環境保護意識，以維護一個藍天綠地、青山淨水、健康永續的生活環境。這次工作坊只有30個名額，有興趣的民眾請電話洽詢台南市環保局，聯絡人：何泳翰先生、連絡電話：(06)2677689、電子郵件：asd80627@gmail.com。

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