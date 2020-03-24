防疫再提升！台大醫院將取消排隊掛號　4/1起僅用網路、APP和電話掛號

▲台大醫院4月1日起僅能在網路、APP及電話進行掛號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著國內新冠肺炎病例數增加，各大醫院陸續提高進出醫院的管制。台大醫院指出，原本每天開放的現場排隊掛號，將在從4月1日起取消，未來將改為前一日18時在網路、APP及電話語音掛號。

台大醫院說明，為節省民眾寶貴時間，該院從4月1日起，每日上、下午門診之當日掛號名額，將調整於前一日18時在網路掛號系統、台大醫院行動服務APP及電話語音掛號系統，三處同步開放掛號。

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台大醫院建議民眾多加利用上述方式掛號，若掛號額滿，即代表門診當日掛號名額已滿，另外，原每日凌晨0時開放2週內之門診預約掛號，仍照常服務。另外也提醒，4月1日當日門診名額，將於3月31日18時開放掛號。4月6日當日門診名額，將於4月5日18時開放掛號。

掛號方式建議：

1、網路掛號系統（24H）、台大醫院行動服務APP（24H）

2、電話語音掛號專線（24H）：(02)2356-7890

3、工掛號專線（由專人協助以網路掛號系統掛號）：(02)2356-2996（服務時間：週一～五08:00～17:00；週六08:00～12:00）