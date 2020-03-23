防疫補助即日起開放申請　雲林縣社會處籲多用線上申辦系統

▲雲林縣府社會處指出，防疫補償申請作業分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，3月23日開放受理，第二階段3月31日受理照顧者的防疫補償申請，請民眾多多使用線上申辦系統。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

居家隔離、檢疫者防疫補助23日起開放申請，雲林縣政府今開始受理，只要受隔離或檢疫者沒有違反相關防疫規定，且未支領薪資或其他性質相同的補助者，可於隔離或檢疫期滿的次日起，申領防疫補償每日1000元，民眾可向受隔離或檢疫結束時之所在地縣市政府申請；另外照顧者的防疫補償3月31日始可申請。

雲林縣府社會處長林志文指出，今天上午社會處接到20多通電話，都是在詢問相關訊息，防疫補償申請作業分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，3月23日開放受理，第二階段3月31日受理照顧者的防疫補償申請。收受資料後會審核送件中央確認，若資料正確就會由社會處撥款發放，作業流程1個月內發放，不過縣府只要完成受理、確定人數，都會加速流程。

社會處長林文志表示，為加速審核及撥款，避免舟車奔波或者因申請人排隊等候，請民眾多多使用「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統」線上申辦。並建議線上申辦或臨櫃或郵寄申請者，均提供郵局帳號，以利加速審核及撥款。相關訊息可電洽，雲林縣政府社會處社會救助行政科05-5522655、雲林縣政府1999便民服務專線或是雲林縣各鄉鎮市公所。

雲林縣社會處提醒，嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統線上申辦部訂於每日12:30~13:00、19:00~19:30為系統關機檢查時間，請線上申請民眾避開以上時段。

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