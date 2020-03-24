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疫情影響葉菜產地價格　農糧署媒合慈善機構銷貨穩菜價

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記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情影響國內蔬菜產銷低落，農糧署擬訂短期葉菜類相關輔導措施，從3月16日起提供慈善團體、國軍、學校午餐及長青食堂加菜，共計每週蔬菜需求量約79公噸，降低對產業衝擊，穩定短期葉菜類價格。今（24）日署長胡忠一前往雲林縣二崙鄉油車果菜生產合作社視察短期葉菜類供貨及取貨情形。

▲農糧署長胡忠一24日前往雲林縣二崙鄉油車果菜生產合作社，視察短期葉菜類沒和善機構等振興措施供貨及取貨情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農糧署長胡忠一24日前往雲林縣二崙鄉油車果菜生產合作社，視察短期葉菜類沒和善機構等振興措施供貨及取貨情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

農糧署長胡忠一指出，為減緩短期葉菜類產銷問題，農糧署提出包含為慈善團體、國軍、學校午餐及長青食堂加菜等3項振興措施提供20處慈善團體依機構需求及所在地點，分配各單位備貨供應，執行2周來其蔬菜需求量每週約1萬1760公斤。

胡忠一表示，另將不定期、不定品項方式贈送當季蔬菜予國軍加菜，由26處副供站原供應單位以每週提供2次，蔬菜需求量每週約4萬8000公斤；同時補助雲林縣政府推動所轄學校午餐及長青食堂配菜增加ㄧ道葉菜類蔬菜。補貼採購費每公斤13元，由農糧署補助10元，雲林縣政府配合款3元，預估每週約供應2萬公斤。

參與此次供貨單位為雲林縣青年農民聯誼會所屬會員，供應蚵白菜、菠菜、青江菜等品項，共計9千800公斤，提供新鮮蔬菜給彰化縣社會福利教育發展協會等10家慈善團體食用。農糧署表示將持續掌握市場狀況，適時輔導產業調節生產，維持產銷穩定，並透過各項振興輔導措施與加強辦理電商等多元行銷管道，讓農民得以度過本次疫情危機。

相關農產業振興方案可至農委會官網所建置之嚴重特殊傳染性肺炎農產業輔導振興專區(https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2510092)查詢，該專區亦提供產業窗口及相關諮詢服務。

▲農糧署長胡忠一24日前往雲林縣二崙鄉油車果菜生產合作社，視察短期葉菜類沒和善機構等振興措施供貨及取貨情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疫情影響國內蔬菜產銷低落，農糧署擬訂短期葉菜類相關輔導措施，提供慈善團體、國軍、學校午餐及長青食堂加菜，共計每週蔬菜需求量約79公噸，降低對產業衝擊，穩定短期葉菜類價格。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農糧署長胡忠一24日前往雲林縣二崙鄉油車果菜生產合作社，視察短期葉菜類沒和善機構等振興措施供貨及取貨情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲供貨單位為雲林縣青年農民聯誼會所屬會員，供應蚵白菜、菠菜、青江菜等品項，共計9千800公斤，提供新鮮蔬菜給彰化縣社會福利教育發展協會等10家慈善團體食用。（圖／記者蔡佩旻攝）

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