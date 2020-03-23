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自製油水分離槽源頭減污　鯉魚潭環保志工隊獲全國特優級殊榮

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▲▼鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊志工進行油水分離槽槽體DIY。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

▲▼鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊志工進行油水分離槽槽體DIY。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署舉辦「108年度優良水環境巡守隊」績效考評，花蓮隊伍再傳捷報！繼去年秀姑巒溪Cepo’巡守隊獲評「特色級水環境巡守隊」後，今年由代表本縣的鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊勇奪全國特優級水環境巡守隊殊榮！

志工隊是由一群熱愛鯉魚潭生態的商圈協會志工們組成，多年前從認養鯉魚潭溼地開始接繼水環境巡守的生涯，近年更將水環境巡守範圍擴大至荖溪及白鮑溪河川流域，每日排班於認養區域進行巡檢工作與定期水質檢測，默默付出9,363小時心力，傾力維護遊客所帶來可能的生態環境污染負荷。

▲▼鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊志工進行油水分離槽槽體DIY。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

有鑑於其環保志工隊除了自發性辦理水域巡檢及經營資源回收站外，為使維護鯉魚潭周邊的行動展現出更為耀眼佳績，透過成長訓練課程培訓志工們學習生活污水省量以及油水分離槽的原理和製作，以自製油水分離槽的裝設，達到源頭減污的成果，體現在地商家、遊客與水環境品質正向交流與互助互惠之三贏成效。目前花蓮縣議會保安小組總召徐雪玉議員更帶隊針對商圈協會自行製作的「廚餘油水分離設施」進行考察，也希望環保局能夠將此設施普及到各鄉鎮市，吸引來訪民眾一起關注油污廢水議題，讓環境污染問題得以減少。

▲▼鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊志工進行油水分離槽槽體DIY。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

花蓮縣環保局長饒忠表示，在「鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊」的協助下，從源頭將廚房所排出的「油水」做控管，搭配參與建構「花園城市、百景花團齊開放綠美化」活動，鯉魚潭無論在景觀、生態、水質等整體大幅度的有感改善是有目共睹，此次通過多項嚴格評選，進而戴上桂冠，榮獲108年度全國水環境巡守隊「特優獎」，既是殊榮，更是對花蓮所有環保夥伴的莫大鼓勵。

▲▼鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊志工進行油水分離槽槽體DIY。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

志工隊每日巡檢風雨無阻。

花蓮環境保護局成立水環境巡守隊已逾14年，共成立19隊水環境巡守隊，旗下更招募496名志工認養維護本縣河川、海灘、溼地、環境維護及海底垃圾打撈作業，更辦理多場次環境教育宣導，透過水環境巡守隊的力量帶動民眾關心水環境污染議題並利用公民參與的力量作為水環境稽查的延伸，迄今已有相當大的成效，未來也將盡力協助各隊發展多元特色，利用多元的方式去解決問題，以達到落實在地環保素養，提升環教智能的目標。

魚潭商圈發展協會環保志工隊勇奪全國特優級水環境巡守榮全紀錄影片https://www.youtube.com/watch?v=XBJNPBfJwOQ&feature=youtu.be

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