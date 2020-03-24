「國人齊心，台灣加油」　台北101燈光3／24致敬醫護人員集氣抗疫

▲台北101大樓3／24起連兩天再次點燈致敬防疫人員。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情逐日攀升，台灣近期因境外移入案例增加，確診數也突破200例，然而相較全球破百國的疫情擴散，台灣防疫成效也為國際所認同，台北101表示，為支持醫護檢疫人員與國人齊心抗疫，將於 3／24至3／25 共2天，在晚上6點半至10點，在外牆點燈打字向醫護檢疫人員致謝並凝聚國人信心。

台北101在2月初新冠肺炎疫情剛爆發時，也曾在外牆點燈打字感謝第一線與後端防疫人員的辛苦付出，隨著溫暖的感謝語句伴著台北夜空，此舉也受到不少民眾肯定，表示「把台灣變溫暖了」、「正面感謝防疫人員的付出」、「感到溫馨」。

▲台北101於2／5曾外牆打上字樣向防疫人員致敬，獲不少好評。（圖／台北101提供）

而隨著新冠肺炎疫情在全球大流行，近期也新增不少境外移入範例，導致台灣確診人數增加，還引起部分民眾恐慌，超市與量販等都出現民生物資搶購潮。台北101將再度於外牆打出「醫護檢疫人員」、「謝謝您們」、「防疫不分你我」、「我們一起面對」、「國人齊心」、「台灣加油」字樣，希望國人能一起凝具信心，共同抗疫。

▲3／24至3／25共2天晚上，即將再度點燈向醫護人員致謝。（圖／記者謝盛帆攝）

其燈光顯示將在大樓北面，高度約59樓至60樓外牆秀出。台北101表示，現適逢防疫關鍵期，為支持醫護檢疫人員與國人齊心抗疫，將再度於外牆打燈，不但向防疫人員致敬，也希望民眾團結一心。