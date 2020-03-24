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支持產業復工後掛牌　上海推「科創企業上市貸」

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▲▼上海科創板今天上午敲鑼開市。（圖／取自人民日報網站）

▲上海科創板於2019年7月22日敲鑼開市。（圖／取自人民日報網站）

記者陳政錄／綜合報導

為支持企業應對疫情衝擊，大陸陸續發布各項補貼措施，其中在金融中心上海，於今天（24日）下午宣布，為幫助中小企業盡快復工復產，共實施三方面措施，包括協調商業銀行提供300億元人民幣專項貸款、實施科創企業上市貸，以及加大融資擔保支持。

據了解，上海科創板自去年敲鑼以來，大陸持續推動科創企業掛牌，以加強產業創新動能。因此，在今天下午舉辦的防控記者會上，上海市經濟信息化委副主任張建明做出上述表示。

▲▼上海防控3月24日舉辦發布會。（圖／取自澎湃視頻）

▲上海防控3月24日舉辦發布會。（圖／取自澎湃視頻）

財聯社報導，早在去年11月底，上海市舉辦的貫徹「浦江之光」行動發布「科創企業上市貸」企業服務方案儀式。會上，12家商業銀行就向首批12家科創企業，現場簽約授信44.7億元人民幣，用於支持企業加大研發投入、開拓市場、引進和培育人才、創新產品應用推廣等方面。

統計資料顯示，目前上海有超過八成擬上市科創企業融資需求，透過上述方案得到支援，其中一半已獲得貸款，另一半的企業正在選擇授信方案。上海金融局也於日前發布9個方面，共26條支持復工復產復市的措施。

上海市地方金融監管局副局長李軍表示，在加強科創、文創等「輕資產」企業服務方面，上海過高企貸、科創企業上市貸、科技履約貸、文創貸等方式，支持優質科創企業在上交所科創板上市，支持中小微科創企業在上海股交中心掛牌。

►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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