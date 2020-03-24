解密政治檔案　國安局：118案407卷已全移轉檔案局



▲國安局。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今年出席228事件中樞紀念儀式致詞時，指示促轉會針對林宅血案、陳文成命案等政治檔案，要以「最大開放、最小限制」的原則，開放給社會大眾閱覽及應用，而國安局也需配合對促轉會徵集、選定的政治檔案，在1個月內解密。對此國安局24日表示，經檔案局審定的政治檔案共118案、407卷，已於19日全數移轉檔案局。

蔡英文當時表示，促轉會的報告曾指出當年林家確實受到國家監控，無法排除威權統治當局涉入血案的可能性，儘管時空背景不同了，但過去威權政府作為絕不能重演。

蔡英文認為，自去年政治檔案條例實施後，依法完成許多檔案的徵集、整理、保存及開放應用的工作，但任務還沒完成，轉型正義必須要繼續，因此她說出3個原則，其中包括以「最大開放、最小限制」原則，開放林宅血案、陳文成命案等政治檔案，而國安局要配合促轉會徵集、選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，在一個月內完成解密的工作。

對此國安局24日說明，該局經檔案局審定的政治檔案計有118案407卷，各相關機關秉持總統1個月內完成解密的指示要求，已於19日全數移轉檔案局。

國安局還說，為貫徹總統「最大開放、最小限制」原則，他們已逐案檢討縮小限制應用範圍；凡涉及情報來源或管道、人員身分及國際合作等內容，依法仍應予以保密，採取抽卷分離方式由國安局存管，並在抽離處放置遮蔽複印件，會依法持續檢討及辦理解降密作業，並配合檔案局審選作業期程執行後續作業。

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