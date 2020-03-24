「疫情緊張共機還是不斷擾台！」蔡英文視導國軍：不能有絲毫鬆懈





▲蔡英文視導陸軍步兵203旅防疫整備。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文24日至台南視導陸軍步兵203旅防疫整備。她致詞時提到，雖然現在疫情緊張，不過，共機還是持續擾台，叮嚀國軍守護國家不能有絲毫鬆懈。

蔡英文致詞時表示，這次到陸軍步兵203旅，就是要代表國人向國軍弟兄姊妹打氣、鼓勵，感謝大家在這段時間以來，為防疫所做的努力和付出，「從疫情發生開始，我們的國軍官兵，就立即配合防疫需求迅速動員，不論是投入口罩生產提升產能，還是協助包機返台的消毒作業上，都可以看見國軍弟兄姊妹，看到他們辛勤付出的身影。」



蔡英文提到，然而，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。她特別強調，「大家要知道，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低。」



蔡英文說，剛才也特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，也要求空軍弟兄姊妹，一定要確保國家領空的安全。



蔡英文提及，203旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命，是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持的重要使命。剛剛看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，期許203旅，未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。



蔡英文最後強調，「不僅是我本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。這是一支可信賴的部隊，平時保護人民、戰時保護我們的國家。在這裡，我要代表全體國人，再次感謝國軍的付出與努力。」