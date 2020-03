快訊／澳洲「紅寶石公主號」4人確診！2700人全下船　部分乘客失聯

▲郵輪「紅寶石公主號」(Ruby Princess)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲當地媒體指出,郵輪「紅寶石公主號」(Ruby Princess)19日停靠雪梨港口後,船上3名乘客與1名船員,確認感染新冠肺炎,其中一人病情嚴重。新南威爾士州衛生部長哈扎德(Brad Hazzard)表示,船上2700名乘客已陸續下船,目前正個別通知,要求所有乘客進行14天自主隔離,但在這段期間內,恐已有更多人被傳染。

綜合外媒報導,「紅寶石公主號」航行於紐西蘭與澳洲之間,被認為是「低風險」的郵輪,不過船上有13名乘客出現類似流感的症狀,接受船上醫生檢驗後,確認其中4人感染新冠肺炎,但這時船上2700名乘客已陸續下船,僅剩1100名船員還留在船上。哈扎德表示,目前正循乘客留下的電話號碼,個別通知並確保他們處於自主隔離狀態。

不過當局也承認,聯繫不上部分乘客,在這段時間內,乘客不曉得自己染上病毒,可能有擴大傳播的風險。

Coronavirus: Three passengers and one crew member onboard the cruise ship Ruby Princess, that docked in Sydney yesterday, have tested positive for COVID-19. At least one of the infected passengers is now in a serious condition in hospital. https://t.co/ZraeIwdetn #7NEWS pic.twitter.com/biyBlhCOib