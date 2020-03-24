雄獅、晶華、五福都自救！董事長與董事不支薪、高階主管減薪50%

▲雄獅旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，重創全台觀光旅宿業，為了保障員工最大權益，目前包括雄獅、晶華、五福都宣布董事長與董事3月起不支薪、不領2019年度酬勞等方式自救。

台灣最大旅行社雄獅旅遊20日開第一槍宣布，公司全體董事與董事長將不領取2019年酬勞，並從3月起，副總級以上減半薪、協理級減薪30%，董事長王文傑表示，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要是，盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響。

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▲晶華酒店外觀。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

晶華國際酒店集團23日也宣布跟進，採董監事不領取2019年酬勞、高階主管主動減薪30%，帶領員工度過難關。同時，晶華酒店人事部也積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標。

▲五福旅遊。（圖／五福旅遊提供）

五福旅遊於24日發新聞稿宣布，董事長及董事們將自3月份開始不支領薪酬及2019年度酬勞，高階主管副總經理及以上，於疫情期間，將支持公司自主減薪，直至疫情結束後恢復正常。現在五福也持續進行教育訓練課程，提供各種知識學習，提昇員工的工作技能，優化各項作業流程，做好準備迎接未來。