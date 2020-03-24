專家再警示..小心結核病！　感染患者是新冠肺炎的「10倍」

▲大陸感染科權威張文宏警示，大陸每年結核病患者，是新冠肺炎的10倍。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸持續對抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，上海感染科權威張文宏提出新的警訊，不能忽視結核病依然存在。他進一步解釋，大陸每年結核病發病數是86萬人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民眾千萬不能掉以輕心。

疫情爆發後，張文宏多次分析病毒走勢，大膽批評時事，日前還預測，「如果義大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，今年夏天疫情不會結束，跨年風險越來越大。」引起非常多人關注。

▲大陸感染科權威張文宏多次分析疫情，被外界視為重要指標之一。（圖／翻攝 中新網）

據了解，張文宏是復旦大學附屬華山醫院感染科主任，華山感染科非常知名，連續九年在大陸醫院排行榜「感染學科第一。」因此，張文宏的發言被外界視為重要指標之一，甚至封他是第二個鐘南山。

正好，今24日就是世界防治結核病日，張文宏再次提出警示，「當前大陸結核病流行形勢仍然嚴峻，是全球30個結核病高負擔國家之一，位居全球第2位。」

▲大陸除了對抗新冠肺炎疫情，呼籲民眾注意感染結核病症狀。（圖／翻攝 澎湃新聞）

根據澎派新聞指出，大陸國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部、科技部、民政部、財政部、國務院扶貧辦、國家醫保局等8部門聯合印發了《遏制結核病行動計畫(2019—2022年)》，到2020年，大陸肺結核發病率要下降到55/10萬以下，死亡率維持在較低水準(3/10萬以下)。在醫院工作，咳嗽、咳痰兩周以上的患者，必須開展結核病篩查。