香港驚傳「今日至少增加10宗確診」！　包含一名負責機場檢疫的女醫生

▲新冠肺炎疫情擴散全球。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，香港確診個案不斷上升。據《東網》報導，今日（23日）再有至少10宗初步確診個案，部分人有外遊紀錄。其中，一名初步確診者為衞生署54歲女醫生，負責在香港機場檢測入境人士，她昨日（22日）因為發燒及喉嚨痛，於威爾斯親王醫院接受檢查，今早初步確診，現仍留醫。

綜合港媒報導，香港20日曾新增確診48例，創下單日新高！其中包括25男23女，年齡介乎4至69歲。值得注意的是，當中36人有外遊經歷，多數是歐洲，還有美國、加拿大、新加坡、菲律賓、印尼、泰國等，其他個案有些為密切接觸者。

香港新冠肺炎確診人數已超過300例，負壓隔離病房的使用率也將「接近飽和」，港府近日正在研究「港版方艙醫院」方案，可能在鯉魚門及迪士尼旁興建組裝合成檢疫中心，專門加收確診輕症病患，減輕公立醫院的壓力。

此外，隨著境外輸入確診病例大量增加，港府也開始在機場入境口岸抽樣，向無症狀人士派發深喉唾液測試樣本瓶，主要對像是來自高危地區，包括英國的65歲或以上人士，或回家後，與65歲或以上長者同住的入境者。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，派發樣本瓶之舉是參考專家的意見，希望儘早找到確診者，初期派發400至500個，測試的上限是每星期5000個，有可能的話會派發更多。