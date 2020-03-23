四技申請入學可取消複試　招策會：公告後出國者例外

▲應屆畢業生可由就讀學校統一於109年3月23至26日期間辦理集體報名。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

技專校院招生策略委員會21日發布新聞稿表示，已經通過「109學年度科技校院日間部四年制申請入學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變機制」，如果有考生因為疫情影響而無法參加第二階段的四技申請入學，可以提出申請取消複試，並調整此項配分占比至其他項目，達錄取標準的個案考生將採外加名額錄取志願校系，不會影響一般考生升學機會。

109學年度四技申請入學從23日開始，將受理取得學科能力測驗成績的高級中等學校普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科考生報名，在4月1日通果第一階段篩選的考生，需在4月7日至30日參加各科技校院辦理複試，如果因為疫情影響無法到場，可以依照「109學年度科技校院日間部四年制申請入學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變機制」的規定，以網路或書面方式向招策會提出申請，不過如果在這項機制公告後，因為個人因素出國而無法參加複試者，則不適用。

請繼續往下閱讀...

四技申請入學共有67所科技校院參加招生，採計大學入學考試中心109學年度學科能力測驗成績，凡高中(普通科)學生、綜合高中(含學術學程及專門學程)學生以及專業群科「藝術群」之學生皆可報名，報名時間23日至27日，每位考生可至多5個校系組學程志願。

▲四技申請入學第二階段複試應變機制。（圖／翻攝自技專校院招生策略委員會官方網站）

招策會表示，在收到取消第二階段複試的申請之後，會同步取得中央流行疫情指中心的勾稽名單，經審查通過後，就可以取消該考生所報之校系複試項目。

招策會王錫福主任委員也表示，各技專校院以做好防疫措施為最高首要原則，同時招策會也啟動應變機制，以照顧受疫情影響之考生並維持技專校院的招生公平，所有考生考前應自我加強防護措施、維持生活作息及避免出國；到校應試時，考生與陪同親友也要遵守招生學校的規定，填妥健康聲明書與量測體溫等防疫措施，以順利參加所有招生考試。