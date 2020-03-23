香港擬在迪士尼旁建「方艙醫院」　負壓病房「只剩26％」用量快飽和

▲香港境外輸入確診病例大量增加。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠肺炎確診人數已超過300例，負壓隔離病房的使用率也將「接近飽和」，港府近日正在研究「港版方艙醫院」方案，可能在鯉魚門及迪士尼旁興建組裝合成檢疫中心，專門加收確診輕症病患，減輕公立醫院的壓力。

根據《大公報》報導，香港醫管局行政經理庾慧玲，隨著確診病例快速增加，負壓病床及病房的使用量同時劇增，目前已使用954張負壓病床，使用率為51.3%，負壓病房則為507間，使用率73.4%，病房使用率已「接近飽和」，部分病情轉趨穩定的確診者，留院期間可能要集中在同一間隔離病房。

▼疫情爆發後，香港迪士尼已經暫停營業。（圖／達志影像／美聯社）



醫管局行政總裁高拔升表示，有要的情況下，可能要進一步改變策略，將正康復和傳播風險較低的確診病人，轉往由普通病房改裝的隔離病房，以挪出更多獨立隔離病床接收懷疑個案。

隔離病房數量不足的情況下，許多人也關注香港會否研究「港版方艙醫院」。香港行政會議成員林正財透露，政府正研究以鯉魚門及迪士尼旁邊興建的組裝合成檢疫中心，專門接收確診輕症患者，好處是分流病人，減輕公立醫院壓力，檢疫設施空氣流通，設有獨立廁所，輕症患者可以在設施裡休養。

▼香港尚未「封關」，只提高了檢疫規格。（圖／路透社）



此外，隨著境外輸入確診病例大量增加，港府也開始在機場入境口岸抽樣，向無症狀人士派發深喉唾液測試樣本瓶，主要對像是來自高危地區，包括英國的65歲或以上人士，或回家後，與65歲或以上長者同住的入境者。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，派發樣本瓶之舉是參考專家的意見，希望儘早找到確診者，初期派發400至500個，測試的上限是每星期5000個，有可能的話會派發更多。

▼疫情期間仍有港人參加演唱會活動。（圖／路透社）

