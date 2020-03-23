桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

▲女客拜託外送員幫墊錢，並且主動留Line，讓對方放心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名外送哥發文痛訴不老實的客人，原來他日前送餐時，女客表示手邊沒錢，想拜託他先幫忙墊錢，並且願意加Line聯絡後續，讓他心軟答應。怎料女客隨後對於原PO的訊息竟不讀不回，外送員傻眼之餘，也決定硬起來提告。

一名外送員在「爆料公社APP」抱怨，他表示自己早上送餐給一名桃園的女客，對方取餐時卻表示男友把錢都拿走了，所以手邊沒有錢，想請他先代墊。原PO一開始很猶豫，不過女客這時很有誠意地表示「可以互相加Line」，他也認為反正手邊有聯絡資料，就給對方一點方便。

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▲外送員幫忙墊了255元 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

「唉！人心啊！」然而原PO事後卻後悔相信對方，只見對話截圖中，他傳訊告訴對方「255在（再）麻煩了」，但是過了約6小時後，女客卻以「男友還沒回來」為由，表示尚未匯款。

就這樣一直到了隔天，眼見女客還是無消無息，原PO只好再傳訊表示「請問是有要匯款還我嗎？這樣有點誇張」、「小姐別這樣吧！我送一單才賺55塊，我相信你，結果這樣？」

不過面對外送員的追討，女客仍然無動於衷，原PO最後只好使用最後手段，表示若在晚間7點沒有收到聯繫，他就要提告詐欺，「你的電話跟住址我都有，你要為了255元吃上官司，我沒差。」

▲外送員公布對話紀錄。（圖／翻攝自爆料公社官網）

貼文一出，網友們也為原PO抱不平表示「真的很可惡，利用人的善心，卻讓善心人買單」、「很爛欸怎麼這樣欺負人，沒付錢叫什麼外送」、「這是她跟她男朋友的量吧，你被騙了」、「不給餐又會被點差評，給了又被雷劈。告她吧」。

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